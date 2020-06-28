現代忍者誕生！ 日大學首頒忍者學位

日本出現首位「合格」忍者！日本男子三橋源一通過為期2年的忍者及其博鬥技術研究的碩士課程後，獲得日本三重大學頒發的忍者研究學位，成為一位真正的現代忍者，也是獲得忍者研究學位第一人，目前決定繼續攻讀博士學位，目標將忍者產業發揚光大。

根據《今日日本》報導，日本三重大學在2017年成立全球首座忍者研究中心，並在翌年開設忍者研究課程，三重縣位處日本的近畿地區，山巒環繞，其中的伊賀市被譽為忍者的故鄉。

現年45歲的三橋源一，花了兩年完成三重大學忍者研究中心的忍者研究課程，成為首位獲頒忍者研究學位者，也是同時報名的三位學生中，唯一通過課程的學生。三橋說：「除了研究歷史文獻，我一直把實踐忍者放在心上。」他不只在教室學習忍者課程，還有種菜及研究武術的技巧。他補充說，「忍者以神秘和隱身著稱，被譽為黑衣刺客，要具有『全面的生存技能』。」

根據《朝日》報導，三橋在就讀忍者研究課程期間，在伊賀開設一間道場，教授忍術及博鬥技巧，2019年又經營一間旅館。三橋在研究課程期間完成一篇碩士論文，內容涉及江戶時代（1603-1867年）忍者在伊賀地區的山林管理中如何發揮重要作用，獲得三重大學人文學院教授山田裕次的讚賞，認為他已與當地社區融為一體。

三橋目前決定繼續攻讀忍者研究課程的博士學位，他表示，他決定讓忍者成為「地方資源」，並希望自己經營的旅館能提供給當地居民或遊客使用，幫助振興當地社區及忍者的相關遺址，將忍者產業發揚光大。

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