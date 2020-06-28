梅克爾：別認定美國還想當老大 警告歐盟重調戰略順序

德國總理梅克爾26日接受英國衛報等歐洲六家報紙聯訪時說，不要認定美國仍想當世界領袖，如果美國自願放棄世界大國角色，德國須「深切反思」。

聯訪梅克爾的六家報紙分別為英國衛報、德國南德意志報、法國世界報、西班牙先鋒報、義大利新聞報與波蘭政治周刊。梅克爾表示：「我們是在『美國想當世界大國』的認知中成長。假如美國現在想從這個角色退出，我們得深切反思。」

梅克爾警告，各國不該再把美國要當全球領袖視為理所當然，必須重新調整優先順序。衛報指出，梅克爾所謂「深切反思」似乎並不等於贊同法國總統馬克宏主張的歐洲「戰略自主」，也就是歐洲不靠美國就能保護自己。

梅克爾是德國首位成長於東德鐵幕下的領袖，曾多次提及她欣賞美國發揮全球影響力。梅克爾2009年對國會演說時，曾盛讚美國支持推倒柏林圍牆，給東德帶來「絕佳的自由大禮」。

不過，梅克爾政府屢次被美國前總統歐巴馬政府指責對北約軍費貢獻不夠多，美國現任總統川普加重批評力道，最近證實打算把9500名美軍撤出德國。

梅克爾說，美國維持在中歐的軍力符合美國利益，「駐德美軍不只能保護德國和北約歐洲成員國，還能保護美國利益」。

梅克爾談到德國軍費時說：「我國知道必須多花錢在防務上，近年來德國軍費顯著增加，我國會繼續提高軍費以提升軍事實力。」梅克爾說，在中國及印度等國崛起時，歐美更應保持緊密跨大西洋防務合作，但她也說，「歐洲應比冷戰時期承擔更多責任」。

在中國議題上，梅克爾表示德國仍有意與中國重新舉辦因新冠肺炎疫情受阻的峰會，建立歐中戰略關係。她說，歐盟與中國在非洲政策等議題上有分歧，認為歐盟應在磋商時提出可反映歐盟價值觀的方針。