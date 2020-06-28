馬拉威重新大選 反對派竟大獲全勝

馬拉威反對派罕見在重新大選中獲勝，實現政黨輪替！馬拉威近日大選結果出爐，由反對黨大會黨領袖查克沃拉以近6成的得票率，打敗執政8年的現任總統穆薩里卡。今年馬國最高法院判決穆薩里卡有作票嫌疑，因此罕見進行重新大選。媒體肯定，這是非洲少數不畏執政黨、完整彰顯司法制衡的例子。

作票導致重新大選

根據《美國之聲》報導，查克沃拉以58.57%的得票率獲得這次重新大選的勝利，他在確定獲勝的當下表示，這是該國民主與法治的勝利，因此內心充滿了喜悅。他的支持者也在首都利隆圭以遊行、放煙火慶祝這次的大勝。這是非洲繼2017年的肯亞後，第二次進行重新大選。

《英國廣播公司》分析，這也展現非洲少數能夠正常運作的司法體系。2019年5月，馬拉威舉行總統大選，當時穆薩里卡以些微差距獲勝，不過查克沃拉堅持，穆薩里卡所屬的民主進步黨陣營有作票之嫌，而重新驗票的結果也顯示穆薩里卡少了將近16萬票，引發許多民眾上街抗議選舉不公。

司法體系無懼壓力

馬拉威憲法法庭3月時裁定選舉無效，穆薩里卡雖然提出上訴，但憲法法庭無懼執政黨壓力，5月再度駁回總統的上訴，必須要重新大選。而這也是少見在重新大選中，由反對派獲勝的選舉，非洲大選通常是反對派贏得選舉，現任總統不承認，結果執政黨翻盤。

這也顯示馬國司法體系也罕見在非洲諸國中，是不畏懼執政黨的力量，雖然該國已經是非洲民主最穩定的地區之一。不過馬國舉國上下為了選舉已四分五裂，抗議民眾與警方關係也很緊繃，

查克沃拉上任的首要任務，還是要化解選舉產生的對立，讓馬拉威的民主可以繼續維穩。

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