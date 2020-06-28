不想再忍！東盟就南海發立場聲明

越南周六代表東盟國家發表了一份立場聲明。東盟十國在周五（6月26日）通過視頻方式召開會議，新冠疫情以及有主權爭議的南中國海都是本次會議的重要話題。

東盟在聲明中表示「我們重申，在海事權利、主權、管轄權等問題上以1982年《聯合國海洋法公約》為基本准則。」聲明還稱，所有海洋活動必須在這份公約的框架內進行。

中國官員沒有立即對這一聲明發表評論。但有三名不願意透露姓名的東南亞外交官告訴美聯社，這份聲明標志著東盟集團加強在南中國海海域的權力主張。

作為東盟輪值主席國，越南監督起草了本屆峰會的主席聲明。一直以來，越南都是對中國在南中國海海域的強勢做法提出最尖銳批評的國家之一。

近年來，中國在南中國海問題上越來越強勢，台灣、東盟成員國越南、馬來西亞、菲律賓和文萊也都稱對這片海域擁有部分主權。

2016年7月，海牙仲裁庭做出中國在南海的主權主張「沒有法律基礎」、中國在南海海域不享有「歷史性權利」的裁決，中國拒絕參與仲裁法院的任何裁決，並且稱稱該判決「非法無效」。

中國近年來在這片爭議海域興建了7個島礁，其中三個島嶼上部署了反艦導彈與地對空導彈系統。

最近幾個月，中國被指在各國應對新冠疫情之時，在南中國海域進行了侵略性的行動。 越南在4月抗議中國海警船只沖撞越南的海岸警衛隊。另外，越南還表示，一艘載有8名船員的越南漁船被一艘中國船只在帕拉塞爾群島（中稱西沙群島）附近撞沉。

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