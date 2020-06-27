諜中諜？德情報局前線人被指向中國大陸提供情報

74歲的德國人Dieter W.及其夫人Andrea D.（均為化名）被指控替中國情報機構從事間諜活動。

德廣聯從安全部門的消息人士口中獲悉，Dieter W.的間諜身份毋庸置疑。幾十年來，他都在為德國聯邦情報局（BND）提供情報。

據悉，Dieter W.及其夫人都從未正式成為聯邦情報局的員工，而只是通過提供情報而獲得報酬的線人。Dieter W.為聯邦情報局效力長達近50年，他的夫人在其職業生涯晚期也加入其中。

公開身份

Dieter W.的公開身份是基金會的工作人員。德廣聯掌握的訊息顯示，他於上世紀八十年代開始在親基社盟（CSU）的德國漢斯．賽德爾基金會（Hanns-Seidel-Stiftung）工作，之後擔任領導職位直至退休。他的這份工作使其得以經常出國出差，有時甚至長期在國外工作，他在蘇聯、俄羅斯、巴爾幹、南非和南亞等地都曾擔任過客座教授。

據知情人士透露，Dieter W.雖然不曾擁有窺探國家秘密的渠道，但是他和夫人在工作中的所見所聞以及接觸到的人顯然非比尋常，才使他們成為聯邦情報局珍貴的消息來源。他在為基金會效力期間與情報局工作人員的關係密切，和情報局總部的高層人員也有聯繫。

退而不休

Dieter W.從基金會退休後卻並未結束其間諜活動。他成為一家新成立的智庫的領導人。在新職務的助力下，Dieter W.夫婦出席各種國際會議，向聯邦情報局提供訊息。這家智庫的一個分支機構還會在歐洲其它國家舉辦活動和研討會，並從報告人和與會者身上獲取訊息。

至於這家智庫和聯邦情報局的具體關係，後者不予置評。聯邦情報局也不願回答和Dieter W.夫婦有關的其它問題。針對答德廣聯的問詢，聯邦情報局僅表示，他們原則上不會就與行動工作有關的事宜公開表態。Dieter W.也不願回答德廣聯的相關問題。

中國也曾多次成為Dieter W.夫婦出差的目的地。德廣聯掌握的信息顯示，中國情報機構曾試圖在位於上海的同濟大學和這對夫婦建立關係。Dieter W.當時已接近退休的年紀。安全機關的消息人士透露，中國情報機構試圖招募位於職業生涯晚期的人並不鮮見。對於這些目標對象而言，受到器重可能比獲得報酬更加重要。他們經常在最開始的時候並沒有察覺自己在跟情報機構打交道。

自認清白

然而，Dieter W.夫婦應該很快便理會了中方的意思。畢竟中國情報人員給他們配備了一台具有特殊軟件的筆記本電腦，用來傳輸加密信息。不清楚的是，中國情報人員在接觸他們之前，是否已經知道他們和德國情報機構的關系。

Dieter W.向德國調查人員表示，他向德國聯邦情報局通報了中方試圖與其建立關係的消息。他還強調，德國聯邦情報局甚至要求他和中國情報機構保持關係。

據Dieter W.介紹，中方的目的是將其安插在總部位於慕尼黑的世界維吾爾代表大會。但是，Dieter W.夫婦表示，他們並沒有就範。最後他們就在其它領域的合作達成一致。這對夫婦向中方提供的信息的價值何在，目前尚不清楚。他們沒有從中方收取報酬，被報銷的只有旅游經費，因此兩人認為自己是無罪的。但是，這對夫婦顯然已經多年沒有再向德國聯邦情報局匯報其和中方的來往。

事關重大

這對夫婦和中方的聯繫最終受到聯邦憲法保護局的注意。憲法保護局的反間諜部門將此案移交給聯邦檢察總院和巴伐利亞刑事犯罪調查局處理。據德廣聯掌握的訊息，目前該案正處於調查階段。安全機關的消息人士認為，此案是中國情報機構戰略措施的一個典型案例。除了在虛擬世界發動進攻以外，中國情報機構還不遺餘力地試圖在社會各個領域招募線人。

Dieter W.一案非同尋常，主要因為他和德國聯邦情報局的緊密關係。為保護其線人，聯邦情報局一般不會介入。對此案進行調查難免會將其部分行動方式公布與眾，聯邦情報局對此心知肚明，但依舊有意為之。安全機關的消息人士透露，因為此案事關重大。

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