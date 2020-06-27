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5000萬分之一！英女雙子宮懷雙胞胎 一邊一個不打架

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
患有雙子宮的英國28歲女子費爾赫斯特（Kelly Fairhurst）懷上雙胞胎，結果兩個子宮都各有一個胎兒。截自太陽報
患有雙子宮的英國28歲女子費爾赫斯特（Kelly Fairhurst）懷上雙胞胎，結果兩個子宮都各有一個胎兒。截自太陽報

英國28歲女子費爾赫斯特（Kelly Fairhurst）罹患雙子宮畸形（Uterus Didelphys），日前發現她懷上一對雙胞胎，但兩個子宮都各有一個胎兒，代表她可能需要分娩兩次。

費爾赫斯特向太陽報表示，懷孕12周時去醫院產檢，醫生告訴她，「擁有兩個子宮且同時懷孕的機率是5000萬分之一」。

費爾赫斯特說，相當震驚，她還被告知擁有兩個子宮頸。但她可能要分娩兩次，計畫會以剖腹產的方式生下這兩個小孩。

費爾赫斯特之前已經生過兩個小孩，生第二胎時醫生說她可能有雙角子宮，也就是說當時還沒完全形成第二個子宮，但兩胎都屬於早產

倫敦聖喬治醫院婦產科專家哈利勒（Asma Khalil）說，雙子宮相當罕見，許多子宮異常的婦女自己也不知道。

子宮 懷孕 早產

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