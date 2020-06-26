澳大利亞議員被查：是否被中國滲透

澳大利亞新南威爾士州工黨領袖麥凱（Jodi McKay）周五（6月26日）表示，警察和情報人員對該州工黨議員肖凱·莫索曼（Shaoquett Moselmane）在悉尼的住所進行了搜查，對於其議會辦公室同樣也發出了搜查令。

澳大利亞聯邦警察證實了這一消息，表示出於調查目的搜查了莫索曼的悉尼住所，而並非因其住所可能給周邊社區帶來威脅。

目前，莫索曼沒有受到任何犯罪指控，引發這次調查的具體原因也尚不明朗。這位澳大利亞議員周五沒有對媒體表態。

曾高調誇贊習近平

今年4月，莫索曼辭去了新南威爾士州助理議長的職位。此前，他剛剛高聲誇獎了中國國家習近平的防疫舉措，稱習近平顯示出「堅定不移的領導能力」和決斷力。

《悉尼先驅晨報》報道稱，莫索曼自從2009年進入議會以來已9次私下訪華。獲披露的記錄顯示，其機票和住宿費用常常得到中國政府官員或者機構的贊助。

另據澳媒《澳大利亞人報》報道，莫索曼是澳大利亞上海同鄉會的名譽主席，也是澳大利亞華人協會的創始成員和前高級副主席。

中國官媒「中新網」曾在2018年5月對肖凱·莫索曼進行報道，其中提到莫索曼強調「華人社區應當受到尊重」，並表示身為移民的莫索曼多年來一直致力於華人社區的工作。「中新網」2019年10月一篇文章提到，莫索曼是一名「中國通」，出生在黎巴嫩南部，在12歲時與家人一起移居澳洲。

工黨暫時中止莫索曼黨員資格

新南威爾士州工黨領袖麥凱說，這次搜查讓她很驚訝。「這很令人擔憂，這很糟糕」，麥凱說。她還表示，對於議員的期望是，其任何所作所為都應符合民眾的最大利益。

麥凱說，「我希望議會中的每一位議員--這裡指的不僅是工黨這邊的議員，也包括自由黨、國家黨以及橫座議員（中立議員席位），都將這一點作為其行動的核心」。

這位新州工黨領袖還表示，目前莫索曼已經被暫時撤銷黨員資格，將不再參與工黨議會會議。

莫裡森：絕不容忍外部干預

來自自由黨的澳大利亞總理莫裡森表示，了解這個已經進行了一段時間的調查。他說，「這在今天上升到一個新的水平」，「采取行動是必要的，澳大利亞政府下定決心要確保沒有人干涉澳大利亞方面的活動。我們不會放過任何試圖干涉我們政治體制的人」。

澳大利亞聯邦總檢查長波特（Christian Porter）表示，間諜行為和外國干預會威脅澳大利亞的國家安全。他在一份聲明中說，「值得一提的是，澳大利亞政府非常關注該領域的活動，徹底重新修正有關間諜活動以及外國干預、外國影響的法律（澳洲2018年通過《反外國干預法》）就是明證」。

中澳關系吃緊

在最近數周，中國與澳大利亞的關系愈加緊張。莫裡森在上周曾表示，澳大利亞遭遇"國家級的"網絡攻擊，他沒有點名是哪個國家，很多外界人士懷疑莫裡森指的是中國。

再之前，中國針對澳大利亞最大幾家牛肉屠宰企業頒布進口禁令，對澳大利亞大麥舉起關稅大棒，並警告國民不要前往澳大利亞旅游。

中國方面的這些舉措被很多人解讀為北京對堪培拉要求對新冠病毒起源和傳播進行獨立調查的報復。

王凡/達揚（美聯社等）

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