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日防衛相河野太郎談北韓最近很奇怪 研判有三種可能

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
日本防衛大臣河野太郎。（歐新社）
日本防衛大臣河野太郎。（歐新社）

日本外派記者協會25日舉辦英文記者會，席間有記者詢問防衛大臣河野太郎對北韓近日「動作頻頻」的看法。河野太郎表示：「我認為北韓最近很怪，我不知道要怎麼形容，奇怪也許是適當的形容詞。」

河野認為，北韓近日舉動怪異有3種可能。其一，新冠肺炎在北韓境內傳播，金正恩極力避免染疫，因此不公開露面。其二，金正恩健康狀況可能有問題。其三，北韓去年作物收成狀況不理想，甚至很糟，經濟表現很有問題。

河野避談關於金正恩健康狀況的直白問題，稱自己不被允許談論情報問題。然而，河野說，透過一些公開訊息可以研判，新冠肺炎已在北韓境內蔓延，「美軍駐韓司令官也談到這點，他認為疫情在北韓境內蔓延，而我個人也同意他的觀點。我們只要估計疫情在北韓蔓延的範圍即可。」

北韓 新冠肺炎 金正恩

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