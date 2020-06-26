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疑遭中國滲透 澳洲新南威爾斯省議員住處辦公室被搜

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
澳洲新南威爾斯省上院議員莫瑟馬尼。莫瑟馬尼曾因公開力挺中國惹議，他的住處與辦公室26日遭情治機構搜索，據稱目的是偵辦中國特工可能滲透莫瑟馬尼團隊、試圖影響澳州政壇。畫面翻攝：SBS.com.au
澳洲新南威爾斯省上院議員莫瑟馬尼。莫瑟馬尼曾因公開力挺中國惹議，他的住處與辦公室26日遭情治機構搜索，據稱目的是偵辦中國特工可能滲透莫瑟馬尼團隊、試圖影響澳州政壇。畫面翻攝：SBS.com.au

澳洲安全情報組織（ASIO）26日一早偕同澳州聯邦警察，全面搜索新南威爾斯省上院議員莫瑟馬尼（Shaoquett Moselmane）住處與辦公室，據稱目的是偵辦中國特工可能滲透莫瑟馬尼團隊、試圖影響澳州政壇。澳廣指莫瑟馬尼已接受偵訊，將被所屬的新省工黨停權。

率先披露此事的雪梨晨鋒報引述多名消息人士說法指出，此次行動是ASIO近來最重大的調查行動之一，目的是找到支持中國政府被控策畫在澳洲本土展開行動的證據。如果收集到齊全的證據，將有望辦成澳洲與全球首宗中共涉嫌秘密策畫影響在職政治人物的外國干政罪。

澳洲司法部長波特（Christian Porter）已授權ASIO收集證據，查辦任何人涉嫌代表中國政府試圖影響莫瑟馬尼或其幕僚，但僅限合理懷疑特定地點藏有證據才能搜索。ASIO與警方表示，此案涉及「進行中調查」，並未披露詳細資訊。

莫瑟馬尼截至中午並未對外公開發言，但他過往就曾因公開力挺中國惹議，還曾聘用被指修讀中共統戰宣傳課程的張智森（John Zhang）為兼職助理。媒體均強調，相關報導並非暗示莫瑟馬尼或其團隊被控罪名已經成立，僅代表他們已被列為調查對象。

澳洲總理莫里森對全案同樣三緘其口，但稱調查行動已持續一段時間，「政府絕對堅決確保無人可干涉澳洲的活動…我們將挺身而出，採取一如你們今天所看到的行動。」

澳洲 中共 警察

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