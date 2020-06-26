艾菲爾鐵塔關閉104天終於重開 遊客激動：我要哭了！

法國巴黎地標艾菲爾鐵塔因新冠肺炎疫情關閉3個多月後，25日重新開放，總計關閉104天，是二戰以來最久。有民眾聽聞重開喜訊難掩激動情緒，直呼：「我要哭了！」遊客目前不能搭電梯，只准爬樓梯參觀。

首批遊客上周就上官網訂票，一早排隊等待登塔。11歲以上的遊客必須戴口罩，且只能爬階梯；基於社交距離考量，鐵塔電梯以及塔頂觀景台仍對外關閉。遊客也只能登上鐵塔第二層，更上方樓層和電梯將視情況於7月初開放。

艾菲爾鐵塔營運管理公司（SETE）總監瑞佛表示，艾菲爾鐵塔頂層將於7月15日重新開放，屆時一次只能有8人同時待在電梯裡。正常情況下，可有45人同時待在電梯裡。瑞佛說，艾菲爾鐵塔關閉104天，導致公司損失2700萬歐元（約3027萬美元）。

法國於3月14日封城，公共設施全部關閉，民眾除購買日用品、看醫生等需求，須留在家中不得外出。疫情趨緩後，法國於5月開始逐步解封，艾菲爾鐵塔此時重開，具有高度象徵意義。此外，凡爾賽宮本月初已恢復開放，羅浮宮預定下月6日重新開放。