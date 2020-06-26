加拿大19前政要聯名上書促釋孟晚舟 杜魯多嚴拒

繼康明凱之妻後，加拿大19位前內閣部長與外交人員等知名人士，本周聯名致函加拿大總理杜魯多，要求杜魯多把與美國的引渡協議放一邊，釋放華為財務長孟晚舟。對此，杜魯多駁斥稱，這等於允許來自北京的政治壓力，影響加拿大司法系統的運作，對加拿大造成傷害。

溫哥華警方2018年12月依美國發出的逮捕令逮捕孟晚舟後不久，北京以涉嫌為境外刺探國家秘密和情報罪名，將加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor）提起公訴。儘管北京堅稱這兩名加拿大人與孟晚舟之間沒有關聯，但杜魯多說，兩者之間有明顯關係。中加也因互批對方將司法案件政治化，雙方關係降至谷底。

康明凱的妻子22日接受加媒訪問時稱，中國是因孟晚舟案出於報復而逮捕丈夫，要求加方直接終止引渡程序讓孟晚舟離開。康明凱妻子要求釋放孟晚舟的談話，隨即在加拿大發酵，19位加拿大前內閣部長與外交人員聯名致函杜魯多，呼籲渥太華當局終止引渡孟晚舟至美國的司法程序。他們指出，如此一來將增加這兩名加拿大人獲釋的機率。

杜魯多。 取材自觀察者網

觀察者網報導，這19位致函者包括加拿大前司法部長艾倫·洛克（Allan Rock）；前外交部長勞埃德·阿克斯沃西（Lloyd Axworthy）等人及前駐聯合國代表等。信中說，「毫無疑問，美國的引渡請求令加拿大陷入困境。作為總理，你面臨著一個艱難的決定。服從美國的要求已經引起中國的強烈不滿。」呼籲加方把與美國引渡協議下承擔的義務放一邊，通過政治干預來結束孟晚舟引渡案。

孟晚舟 美聯社

不過中央社引述杜魯多回應表示，以華為財務長孟晚舟交換遭中國拘押的兩名加拿大公民，這麼做將立下不良先例，對加拿大造成傷害，並稱這封聯名信要求釋放孟晚舟是錯誤的。「（這）將危及每年在海外生活與旅行的數百萬加拿大人。我們不能允許政治壓力或加拿大公民遭到任意逮捕來影響我們司法系統的運作。」

杜魯多表示，「我們對中國的所作所為深感遺憾…並將繼續保持堅定和強硬的立場。」他另指出，讓北京認為可藉由逮捕加拿大人得到想要的東西，這是「絕對無法接受的」。

中國外交部發言人趙立堅24日曾表示，孟晚舟事件是一起嚴重的政治事件，正如康明凱妻子所說的，「加拿大司法部長有權在任何時刻終止孟晚舟的引渡程序」，這說明加拿大政府在孟晚舟事件上是可以根據自己的法律秉公執法的。中國再次敦促加方停止政治操弄，立即釋放孟晚舟女士並讓她平安回到中國。