接受歐盟倡議 龐培歐：盼很快展開美歐對話管道抗中

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）25日表示，美歐應共同合作面對中共帶來的「威脅」，且他接受歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提議，近日內就會啟動「美歐對話管道」抗中，他希望未來幾周就能訪問歐洲。

龐培歐15日與波瑞爾及歐盟成員國外交部長舉行視訊會議，波瑞爾在會後記者會說，鑑於「中國大陸在各方面日益增長的自信」，他建議美國與歐盟之間建立獨特的雙邊對話管道，共同面對中國大陸的行動和野心；當下波瑞爾並未提到美方的回應。

龐培歐25日透過視訊方式在德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）布魯塞爾論壇（Brussels Forum）發表演說，他表示，對波瑞爾的提議非常感興趣，希望能盡快啟動；他很想在幾周內訪問歐洲，但疫情影響旅行，美歐雙邊可能會先交由資深官員組成工作團隊，開始討論。

龐培歐指出，中共是威脅，有解放軍一系列的軍事挑釁行為，包括南海、中印邊界、不透明的核子計畫及對和平鄰國的威脅，也有中共採取掠奪性經濟，強迫世界各國與中國大陸國家分支機構華為做生意；龐培歐說，中國大陸不斷擴張的威權壓迫自由世界，新冠肺炎的蔓延，加速全民覺醒。

龐培歐表示，中國大陸透過竊取歐洲的智慧財產權並濫用貿易體系，以發展自身經濟，歐洲必須起身反抗。他讚許越來越多的歐洲國家加入美國的「安全5G網路」政策，各國通力合作下讓世界智慧財產權組織（WIPO）的新任總幹事能真正保護智慧財產權（今年3月的總幹事選舉，美國支持的新加坡候選人鄧鴻森擊敗中方候選人王彬穎）。