快訊

對抗港版國安法 美參院一口氣通過香港自治法與決議案

補刀塞車用路人 林佳龍真「聰明部長」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

接受歐盟倡議 龐培歐：盼很快展開美歐對話管道抗中

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。 路透社
美國國務卿龐培歐。 路透社

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）25日表示，美歐應共同合作面對中共帶來的「威脅」，且他接受歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提議，近日內就會啟動「美歐對話管道」抗中，他希望未來幾周就能訪問歐洲。

龐培歐15日與波瑞爾及歐盟成員國外交部長舉行視訊會議，波瑞爾在會後記者會說，鑑於「中國大陸在各方面日益增長的自信」，他建議美國與歐盟之間建立獨特的雙邊對話管道，共同面對中國大陸的行動和野心；當下波瑞爾並未提到美方的回應。

龐培歐25日透過視訊方式在德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）布魯塞爾論壇（Brussels Forum）發表演說，他表示，對波瑞爾的提議非常感興趣，希望能盡快啟動；他很想在幾周內訪問歐洲，但疫情影響旅行，美歐雙邊可能會先交由資深官員組成工作團隊，開始討論。

龐培歐指出，中共是威脅，有解放軍一系列的軍事挑釁行為，包括南海、中印邊界、不透明的核子計畫及對和平鄰國的威脅，也有中共採取掠奪性經濟，強迫世界各國與中國大陸國家分支機構華為做生意；龐培歐說，中國大陸不斷擴張的威權壓迫自由世界，新冠肺炎的蔓延，加速全民覺醒。

龐培歐表示，中國大陸透過竊取歐洲的智慧財產權並濫用貿易體系，以發展自身經濟，歐洲必須起身反抗。他讚許越來越多的歐洲國家加入美國的「安全5G網路」政策，各國通力合作下讓世界智慧財產權組織（WIPO）的新任總幹事能真正保護智慧財產權（今年3月的總幹事選舉，美國支持的新加坡候選人鄧鴻森擊敗中方候選人王彬穎）。

龐培歐 歐盟 中共

相關新聞

韓戰70周年 美韓聲明籲朝自制

南韓總統文在寅廿五日出席韓戰爆發七十周年紀念活動，強調韓軍將嚴陣以待，堅決捍衛祖國的每一寸領土，不容外人侵占。他說，南韓渴望和平，但將不惜一切代價維護國民的生命和安全。

中印衝突／印卡陸貨進口 實施百分百嚴查

在中印邊界衝突後，廿四日開始，印度抵制中方貨物，其中印度海關已暫停中國貨物清關，對所有中國貨物實施百分之百檢查。

接受歐盟倡議 龐培歐：盼很快展開美歐對話管道抗中

美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）25日表示，美歐應共同合作面對中共帶來的「威脅」，且他接受歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）提議，近日內就會啟動「美歐對話管道」抗中，他希望未來幾周就能訪問歐洲。

俄國紅場閱兵疑似出包 新款迴旋鏢裝甲運兵車冒煙亮相

獨立軍事媒體「防衛部落格」（Defence Blog）報導，俄國24日舉行紅場閱兵典禮，紀念二次世界大戰勝利75周年。總...

中國暗示：放孟晚舟可換2被捕加拿大人

中國官方過去一直強調，逮捕與起訴兩名加拿大公民與孟晚舟案沒有關係，但昨天中國外交部發言人趙立堅卻說，加拿大若放了孟晚舟，...

涉膚色歧視 聯合利華拿掉品牌名稱Fair字樣

聯合利華子公司印度斯坦聯合利華今天說，將拿掉旗下美白產品Fair &Lovely品牌的Fair（白皙）字樣。Fair &...

准了！華為將在英格蘭建新研發中心

CNBC與路透報導，中國電信巨人華為在英國蓋新研發中心的計畫，25日獲當地議會表決通過，儘管英國對華為設備的安全性仍有疑...

新加坡國會大選增溫 朝野新人輩出老將退選

新加坡大選逼近，朝野競相推派新人參選，不乏資深老將引退，其中，榮譽國務資政吳作棟宣布退休，反對黨工人黨老將劉程強同樣不參...

韓戰70周年 龐培歐：信守美國捍衛韓國的承諾

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）25日發表韓戰70周年聲明，龐培歐表示，美國捍衛大韓民國的承諾仍必須嚴格...

軍艦島爭議再起！韓籲將從世界遺產除名 怒批日扭曲史實

韓國日前致函聯合國教科文組織，要求將軍艦島等明治日本產業革命遺產自世界文化遺產除名；文體部長朴良雨今天發文痛批日本政府扭...

土耳其駁波頓新書爆料：為國內政治目的進行操弄

白宮前國安顧問波頓新書爆料美國總統川普和土耳其總統艾爾段談話。土耳其總統府通訊署長阿爾通批評「為國內政治目的進行操弄」，...

印度海關100％查中國貨 擬強制商品標原產國

正值中印邊境衝突緊張及印度民間抵制中國貨之際，印度海關近日對從中國進口的每項貨物進行檢查而非抽檢，且考慮強制所有零售商和...

熱門新聞

超幸運！礦工挖到兩塊超大稀有寶石 一夕變身億萬富翁

軍艦島爭議再起！韓籲將從世界遺產除名 怒批日扭曲史實

消失的21億美元找不出來 Wirecard宣布聲請破產

前蘇聯領導人赫魯雪夫之子 頭部中槍死於家中

祖孫三代離奇溺斃 媒體揭死因：不會游泳卻跳入泳池救人

美股：新冠病例激增 三大指數寫下近兩周來最大跌幅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。