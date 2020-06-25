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暗中升溫？ 印度邊境現罕見軍事調動

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圖／德國之聲
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（德國之聲中文網）印度噴射戰機周三 (6月24日)飛越中印在喜馬拉雅山的沖突熱點，從爭議地區印度重鎮萊赫 （Leh）的軍事基地起飛，向240公裡(150英裡)外的山區邊界飛去。

萊赫外的主要道路上也設有檢查站，在海拔3500米(11500英尺)的城鎮周圍也出現了大量軍事活動。當地居民報告說，附近的道路上排著長長的軍用卡車和大炮。

曾在該地區服役、常駐萊赫的印度軍隊退役上尉切帕 (Tashi Chhepal)說，在這個觸及巴基斯坦以及中國的敏感地區，這次動員是前所未有的。他告訴法新社記者：「我以前沒有見過這種軍事調動。」

兩國均未撤軍

印度軍方消息人士告訴法新社記者，在6月15日加勒萬山谷口雙方發生致命鬥毆後，中國軍隊已經佔領了一塊佔地數平方公裡的土地。

雖然中印雙方公開宣布「脫離接觸」，但兩國並未自爭議山谷撤軍，印度部署了更多的部隊，試圖展現軍力。

中國外交部發言人趙立堅周三 (24日)呼籲印度遵守此前的雙邊協議，「與中方相向而行，以實際行動恢復邊境地區的和平穩定」。

北京在5月也曾發出類似的解決呼籲，事實證明，當時的沖突只是加爾萬之戰前的暖身。

美國衛星公司Maxar周日拍攝的圖片顯示，戰鬥現場附近河邊的營地裡有卡車和小屋。目前還不清楚是屬於哪一方。

印度分析人士對局勢大幅緩和或印度收回領土的可能表示懷疑。新德裡觀察家研究基金會智庫的潘特（Harsh Pant）說：「中國人現在說的任何話都不能只看表面，希望印度現在已經吸取了教訓。」

分析：抵制中國貨僅屬短期

在抵制中國商品的呼聲中，媒體報道稱，印度總理莫迪 (Narendra Modi)政府可能會讓中國公司在印度做生意更加困難。

但分析人士表示，雙方都認識到他們的經濟需要對方。麻省理工學院的安全專家納朗 (Vipin Narang)表示，印度民眾「可能會對中國產生一些短期的反彈」，但他認為最終巴基斯坦才是大眾眼中主要的威脅。

鄒宗翰/李澄欣 (法新社等)

本文章由德國之聲授權提供】

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