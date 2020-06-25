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美參院國防授權法草案 籲美邀台參加軍演且停泊醫療船

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國聯邦參議院23日公布審查通過的2021財年國防授權法（NDAA）草案，其中國會意見指美應強化與台灣的雙邊軍事合作與交流，邀請台灣參加環太平洋軍演；並應讓投入抗疫的兩艘海軍醫療船可以停靠台灣，延續雙方在對抗疫情上的合作，並增進雙方在軍事醫藥和人道救助上的合作。

國會意見認為，美國應邀請台灣參與環太平洋軍演、美軍歐文堡陸軍國家訓練中心（NTC）聯合訓練，與雙邊海軍軍事演習與訓練；且增加資深國防官員和將領的交流，與「台灣旅行法」保持一致。

國會意見提到，美國必將保持抗拒任何以武力或其他形式，可能危及台灣人民安全、社會或經濟制度的脅迫手段，包括中國大陸試圖以造成「既成事實」（fait accompli）而迅速奪取對台灣的控制權。

美國聯邦參議院軍事委員會11日表決通過2021財年國防授權法草案（NDAA），預算規模達7405億美元，涉台條文包括第1258條與第1259條。

根據草案第1258條，「台灣關係法」和1982年7月雷根總統的「六項保證」是美台灣關係的基礎，國會意見認為，台灣關係法並未限制雙邊的防衛關係，且台灣關係法的實施與執行應隨著政治、安全、經濟情勢等的轉變來實施和執行。

草案中提到，美國預期「台灣前途應通過和平方式決定…任何以非和平的方式決定台灣前途的作法，都是對西太平洋地區和平安全的威脅，也為美國嚴重關切」。

草案還提到，中共對台灣加大脅迫力道，持續針對台灣參加軍演此次數等，都與「和平方式決定台灣前途」背道而馳；美國支持台灣具備自我防衛的能力，發展有能力、有準備和現代化的武力。草案也提到聯合軍演、軍事演練、軍事交流、軍售與國工業合作等議題。

綜合國會意見對「台灣關係法」的看法，草案指出，美國國防部長應確保國防部完整執行條文中針對美台防務的各項規定，且發布執行規定的新的政策指引。

草案第1259條則涉及對抗疫情，建議讓美國海軍醫療船安慰號（Comfort）和仁慈號（Mercy）停靠台灣，雙邊強化在疫情上的合作，包括檢測、疫苗和藥物的研發，也包括口罩捐助，並增進雙方在軍事醫藥和人道救助上的合作。

台灣關係法 疫情 海軍

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