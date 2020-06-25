助敘利亞難民新亮點 台美土合作開發醫療APP

中央社 / 安卡拉24日專電

國際合作發展基金會與美國哥倫比亞大學合作開發行動醫療APP，以協助土耳其境內的敘利亞難民取得醫療資訊。計畫獲選於10月「世界公共衛生大會」中發表。

財團法人國際合作發展基金會自2019年8月起推動「土耳其境內難民行動健康（mHealth）照護計畫」，與美國哥倫比亞大學永續發展中心（Center forSustainable Development, CSD）、土耳其非政府組織Bir Iz協會及國立伊斯坦堡大學（IstanbulUniversity）進行合作。

駐土耳其代表處今天指出，此一計畫目的在開發健康照護手機APP，協助土耳其境內敘利亞難民更容易取得醫療照護相關資訊。

此一計畫是國合會首次在土耳其執行的人道援助計畫，國合會今天與哥大CSD共同舉辦線上攝影展及座談會，邀請美國及土耳其醫療專家、敘利亞難民、公民組織青年及專業人士，就難民健康議題進行深度交流，喚起大眾對難民健康照護議題投入更多關注。

攝影展及座談會於土耳其時間24日下午以視訊會議方式舉行，由台灣、土耳其、美國3地的與會人士連線進行，駐土耳其代表鄭泰祥及國合會秘書長項恬毅代表台灣致詞。

鄭泰祥致詞時簡報台灣於過去5年對敘利亞難民的人道援助，並提醒全球在高呼「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）時，也不應忽略「難民的命也是命」（Refugee Lives Matter），呼籲國際應究責造成難民悲劇與全球疫情的獨裁政權。

項恬毅致詞時指出，人道援助需求殷切但成本日增，「相信運用科技將大為改善援助效益…期盼本計畫開發的mHealth應用程式將會促成真正的改變，增進難民獲取健康照護服務和提升健康素養的管道」。他強調，語言、地理可及性，或是文化和社會規範造成的藩籬「將不再對有需要的人造成任何阻礙」。

根據國合會提供的資訊，「土耳其境內難民行動健康照護計畫」於7月底執行滿一年，屆時將完成手機應用程式原型，第2年計畫將進行先導測試等工作，於確認此一應用程式完備後將正式上線並進入推廣期。

計畫團隊以mHealth科技提升難民健康照護為題，已獲選於10月「世界公共衛生大會」（World Congresson Public Health）中發表，相關研究報告也將投稿至國際期刊。

難民 土耳其 敘利亞

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