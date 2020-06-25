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中印邊境衝突 陸控印度「挑釁、違背共識」

聯合報 / 記者羅印冲／綜合報導
中印十五日在加勒萬河谷發生衝突。此衛星圖為東拉達克地區中印邊境「實際控制線」附近的道路建設。 （法新社）
中印十五日在加勒萬河谷發生衝突。此衛星圖為東拉達克地區中印邊境「實際控制線」附近的道路建設。 （法新社）

外電曾披露，中印邊境衝突中，中方主動挑釁，不過，中共國防部發言人吳謙昨聲稱，事件起於印度邊防部隊四月間片面修建設施，衝突是印方違背共識、單方面挑釁造成，印方應嚴懲當事人。

中印爆發邊境衝突以來，中共動作頻頻，包括西藏軍區近日在高海拔地域舉行聯合戰鬥群立體拔點、多型裝備實彈綜合演練，全面檢驗部隊高原環境下聯合作戰能力。

據最新衛星圖顯示，西藏林芝米林機場開始修建可供軍用飛機使用的滑行道、停機坪和機庫，並在機場附近開始修建防空飛彈陣地。

針對中印衝突，吳謙昨在記者會上詳述「衝突起因和過程」稱，中方對加勒萬河谷地區擁有主權，今年四月以來，印度邊防部隊在該地區抵邊修建設施，中方多次提出交涉和抗議。

他聲稱，印度邊防部隊五月六日凌晨越界進入中國領土構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，試圖單方面改變邊境管控現狀。中方邊防部隊不得不採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。

吳謙指控稱，六月十五日晚間，印度一線邊防部隊「公然違背雙方達成的共識，再次越過實控線向中方蓄意挑釁」。中方官兵在現場交涉時，突然受到印方暴力攻擊，引發雙方官兵激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

吳謙說，「當時中國邊防部隊果斷採取自衛措施，對印方暴力行徑予以堅決回擊」。

吳謙提到，衝突發生後，中印兩國外長、防長通熱線；雙方並於六月廿二日舉行第二次軍長級會晤。

對照外電此前報導中印衝突，與吳謙說法有很大差異。據美國新聞與世界報導引述美方情報人士透露，六月十五日，一名印度軍官及兩名士官未攜武裝前往中印邊界協商地點，原本期望與中方代表團討論撤軍事宜。然而，等在現場的卻是數十名拿著狼牙棒和棍子準備攻擊的共軍，演變成雙方激烈的衝突。

印度 機場 西藏

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