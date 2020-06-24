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歐盟與中國：既是對手也是伙伴

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無論是柏林，還是布魯塞爾都很清楚，要想讓亞洲強國對歐洲少一點同情，多一點敬重，有一點是不可或缺的，那就是歐盟27個國家不要各自為政，而是要團結一致，發出共同的聲音來。圖／德國之聲中文網
無論是柏林，還是布魯塞爾都很清楚，要想讓亞洲強國對歐洲少一點同情，多一點敬重，有一點是不可或缺的，那就是歐盟27個國家不要各自為政，而是要團結一致，發出共同的聲音來。圖／德國之聲中文網

中國有句老話說：寧可讓人嫉妒，不要讓人同情。無論是柏林，還是布魯塞爾都很清楚，要想讓亞洲強國對歐洲少一點同情，多一點敬重，有一點是不可或缺的，那就是歐盟27個國家不要各自為政，而是要團結一致，發出共同的聲音來。

基民盟總理候選人呂特根（ Norbert Röttgen）在接受德國電視一台采訪時曾表示：「我們歐盟內部總是不大能統一意見，這是我們的一個軟肋。」柏林自由大學的中國問題專家桑德施耐德（ Eberhard Sandschneider）也批評說，北京對歐盟采取的是「分化瓦解，各個擊破」的策略，而且是屢試不爽，頻頻奏效。「每個國家都為了得到自己的一點好處而對北京點頭哈腰，意大利是這樣，匈牙利是這樣，德國有時候也會這樣。」

中國人已經來了！

希臘港口比雷埃弗斯已經被中國人掌控。德國汽車工業原本就高度依賴亞洲市場，而新冠疫情更使依賴度急劇攀升。匈牙利則在中國人的幫助下，修建連接布達佩斯和貝爾格萊德的鐵路。

桑德施耐德強調說：「如果有人說，中國人要來了，這種說法也許有問題，因為中國已經到了。」 桑德施耐德認為，中國步步為營進軍歐洲，而特朗普領導下的美國則同歐洲漸行漸遠，鑑於這一事實，歐盟必須要改變思維方式。

不同的價值觀

有鑑於此，歐洲應該如何同中國打交道呢？又如何發出鏗鏘有力的共同聲音呢？比如，敦促中國尊重人權，譴責中國政府對香港民主運動的打壓等等。基民盟負責外交事務的政治家呂特根表示：「我不主張以強硬立場應對中國，而是要對中國表明態度。我們應當開誠布公地向中國闡明我們相互間的區別所在，即不同的價值觀體系。我們政治制度的基礎是民主和法治。」

但是，即便如此，歐盟也還是仍然不能對中國發出共同的聲音。前不久，瑞典要求制裁中國，而其他大多數成員國都並不看好制裁行動。

那麼，即便對中國發出措辭強硬的呼籲，又能起到什麼作用呢？中國問題專家桑德施耐德認為：「這完全起不到任何作用。當香港民眾鼓出勇氣走上街頭的時候，我們會在這兒高談闊論，但香港卻可能會有人付出生命代價。我們除了高談闊論，還能做什麼呢？難道要出動聯邦國防軍嗎？簡直是開玩笑。」

中國作為「戰略伙伴」

但是，歐盟和德國都很清楚，在中美就世界霸主地位展開的爭奪中，歐盟和德國都會避免替中國站台。但另一方面，在歐盟和德國看來，同中國這個「戰略伙伴」的合作空間仍相當廣闊。

德國總理默克爾表示：「我主張同中國開展開誠布公的對話，和中國就簽署投資協定、推進環保以及在非洲開展歐中合作等重要議題展開合作。」

中國的復雜性也注定了歐盟對華政策的難度：中國既是重要的銷售市場，但同時又是一個自信滿滿的競爭對手。中國一方面打壓言論自由和踐踏人權，但同時又是全球氣候保護努力中不可或缺的伙伴。簡言之，中國是一個對抗性的伙伴。因此，無論是對布魯塞爾、柏林，還是布達佩斯，中國都是一個棘手的伙伴。而只有歐盟各國采取共同立場，和中國打交道才能得心應手。

本文章由德國之聲授權提供】

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