快訊

中市環保局副局長晚間帶隊稽查 若中火重啟2號機就開罰

疫情當頭 莫斯科紅場閱兵

德國之聲 / 德國之聲

按照慣例，俄羅斯本計劃今年5月9日「勝利日」在紅場舉辦閱兵，紀念戰勝法西斯德國75周年。因新冠疫情影響，這一慶典推遲到6月24日，這是1945年蘇聯首次舉行勝利閱兵慶典的日子。

據中國媒體報道，有十多個國家派出高層代表參加了閱兵式，包括白俄羅斯、中國、印度、塞爾維亞、蒙古和多個中亞國家。中國派出了國防部長魏鳳和、印度國防部長拉傑納特辛格也在列。

「無法想象，如果沒有蘇聯紅軍的保衛，這個世界會是什麼樣子」，俄羅斯總統普京發表講話說，蘇聯士兵「把歐洲從侵略者手中解放出來，結束了猶太人大屠殺的悲劇，拯救了納粹主義致命意識形態中的德國人民」。他說，「我們有義務把這些保留在記憶中」。

總統臨時掉頭

唯一觀禮的外國國家元首是白俄羅斯總統盧卡申科。鑑於全球仍處於疫情中，多國領導人謝絕了赴莫斯科的邀請。德國駐俄羅斯大使代表德國總理默克爾出席閱兵典禮。

據德新社報道，本已抵達莫斯科的吉爾吉斯斯坦總統申貝科夫（Sooronbaj Scheenbekow），因隨行代表團成員中有兩人新冠檢測呈陽性，臨時取消了出席閱兵的計劃。61歲的申貝科夫本人並未受感染，但他表示，唯有取消行程，才是對其他出席者負責的做法。

在莫斯科，13000名士兵參加了此次規模空前的閱兵游行。除莫斯科外，俄羅斯其它城市也有閱兵等慶祝活動。據俄國防部稱，共有64000名士兵參加了各地舉辦的閱兵。大型集會在莫斯科尚未被重新允許，周三的閱兵是個例外。隊列中的士兵未戴口罩，也未保持安全距離。

戰爭英雄請先隔離

參加閱兵典禮的二戰老兵都年事已高，很多人年齡超過90歲。為了讓這一高危人群能夠參與這一大型集會，並與總統普京握手，老兵們此前都進行了多日的隔離。

反對派批評政府堅持舉行閱兵典禮的做法，因為俄羅斯境內的新冠疫情尚未根本緩解，感染人數仍在增加。俄羅斯全境的每日新增確診病例約為7500例。目前疫情發展較快的是較為遠離大城市的地區。在莫斯科，近日來每天新增的確診病例仍有1000人左右。兩周前莫斯科開始允許商店開門營業，餐館和幼兒園也先後開放。

莫斯科市長建議市民在家中通過電視觀看閱兵。但穿越莫斯科市區的飛機、坦克、核導彈、防控系統等新式還是武器吸引了很多民眾來到街頭。

批評者還認為，普京試圖以閱兵式為6月25日舉行的修憲公投造勢。若修憲案通過公投，普京將可連任總統直至2036年。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

樂天前會長遺囑曝光 指定次子繼承長子不服

今年1月病逝的樂天集團創始人辛格浩20年前親筆寫的遺囑在日本首次曝光，遺囑中指定次子辛東彬為繼承人；不過，與辛東彬爭奪樂...

憂第2波疫情捲土重來 亞股走勢分歧

跡象顯示第2波疫情蠢蠢欲動，部分地區再度實施封鎖措施，但新公布經濟數據利多顯示經濟正在復甦，亞洲股市今天走勢分歧

普亭修憲公投前主持愛國閱兵 挨批政治算計

俄羅斯總統普亭今天在莫斯科紅場主持二次大戰勝利日愛國閱兵儀式，批評人士指出，他的目的是要在調整總統任期的修憲公投前一天，...

歐盟與中國：既是對手也是伙伴

中國有句老話說：寧可讓人嫉妒，不要讓人同情。無論是柏林，還是布魯塞爾都很清楚，要想讓亞洲強國對歐洲少一點同情，多一點敬重，有一點是不可或缺的，那就是歐盟27個國家不要各自為政，而是要團結一致，發出共同的聲音來。

疫情當頭 莫斯科紅場閱兵

按照慣例，俄羅斯本計劃今年5月9日「勝利日」在紅場舉辦閱兵，紀念戰勝法西斯德國75周年。因新冠疫情影響，這一慶典推遲到6月24日，這是1945年蘇聯首次舉行勝利閱兵慶典的日子。

康明凱妻發聲救夫 家書內容揭中國關押細節

在中國政府6月19日正式起訴前加拿大外交官康明凱 (Michael Korvig) 與加拿大商人和邁克爾 (Michael Spavor) 後，康明凱的妻子納吉布拉(Vina Nadjibulla) 周二 (6月23日) 接受加拿大環球郵報的訪問時，揭露了康明凱過去一年多來在獄中如何試圖保持心靈的敏銳度與身體健康。

解放軍頻入台灣空域 美軍現蹤兩軍對峙

在推特上密切關注各地飛機動態的推特帳號Golf9今天披露，一架美軍KC-135R空中加油機現蹤台灣南部以東一帶海域。此外，中國北京大學海洋研究院成立的Twitter平台「南海戰略態勢感知計畫」、SCS Probing Initiative也指出，美軍一架P-8A海上巡邏機今天在KC-135R的支援下，於巴士海峽一帶偵巡。

不敵疫情衝擊 酷鳥航空裁員、縮編機隊做企業瘦身

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，酷鳥航空（NokScoot）宣布，將在月底前退租三架飛機，並進行人員縮編，但未說明裁員人數。...

捷克議長不畏中國訪台 「台捷模式」可成實質外交模範

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）於6月9日宣布將在8月底率團訪問台灣。此決定雖面臨中共當局施壓，維特齊仍強調，訪台主因除了促進雙邊合作，還要反制中共干涉捷克事務，以及堅守捷克為民主自由奮鬥的革命傳統。

大陸國防部稱：中印邊境衝突責任完全在印方

中印邊防部隊日前在加勒萬河谷地區發生嚴重衝突。中共國防部新聞發言人吳謙大校24日下午在例行記者會上指出，此次事件完全是由...

新加坡大選 派超過6人參選政黨可進行兩次政黨競選廣播

本屆新加坡大選政黨競選廣播將和往屆一樣，只開放給派出超過6名候選人的政黨。

稱港國安法「守護神」中央：管轄權必不可少  

「港版國安法」料月底前通過，中央有關部門周二（23日）在香港中聯辦舉行座談會。除了國務院港澳辦副主任張曉明之外，負責草擬國安法的全國人大常委會法工委副主任張勇也赴港出席。京官再談及中央管轄權和司法獨立問題，引起爭議。

熱門新聞

因疫情倒下！保健品牌GNC聲請破產 考慮出售公司　

金正恩出面了！宣布暫停對南韓採軍事行動計畫

經營84年...老牌日商Olympus退出相機市場 專注醫療裝置

小心！CNBC：押注美股大跌的空頭期貨合約數九年來最高

川普姪女欲出書揭黑歷史！川普家族要求法院限制出版

花4萬元請外行人修復古畫 聖母瑪莉亞面容大崩壞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。