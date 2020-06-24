疫情當頭 莫斯科紅場閱兵

按照慣例，俄羅斯本計劃今年5月9日「勝利日」在紅場舉辦閱兵，紀念戰勝法西斯德國75周年。因新冠疫情影響，這一慶典推遲到6月24日，這是1945年蘇聯首次舉行勝利閱兵慶典的日子。

據中國媒體報道，有十多個國家派出高層代表參加了閱兵式，包括白俄羅斯、中國、印度、塞爾維亞、蒙古和多個中亞國家。中國派出了國防部長魏鳳和、印度國防部長拉傑納特辛格也在列。

「無法想象，如果沒有蘇聯紅軍的保衛，這個世界會是什麼樣子」，俄羅斯總統普京發表講話說，蘇聯士兵「把歐洲從侵略者手中解放出來，結束了猶太人大屠殺的悲劇，拯救了納粹主義致命意識形態中的德國人民」。他說，「我們有義務把這些保留在記憶中」。

總統臨時掉頭

唯一觀禮的外國國家元首是白俄羅斯總統盧卡申科。鑑於全球仍處於疫情中，多國領導人謝絕了赴莫斯科的邀請。德國駐俄羅斯大使代表德國總理默克爾出席閱兵典禮。

據德新社報道，本已抵達莫斯科的吉爾吉斯斯坦總統申貝科夫（Sooronbaj Scheenbekow），因隨行代表團成員中有兩人新冠檢測呈陽性，臨時取消了出席閱兵的計劃。61歲的申貝科夫本人並未受感染，但他表示，唯有取消行程，才是對其他出席者負責的做法。

在莫斯科，13000名士兵參加了此次規模空前的閱兵游行。除莫斯科外，俄羅斯其它城市也有閱兵等慶祝活動。據俄國防部稱，共有64000名士兵參加了各地舉辦的閱兵。大型集會在莫斯科尚未被重新允許，周三的閱兵是個例外。隊列中的士兵未戴口罩，也未保持安全距離。

戰爭英雄請先隔離

參加閱兵典禮的二戰老兵都年事已高，很多人年齡超過90歲。為了讓這一高危人群能夠參與這一大型集會，並與總統普京握手，老兵們此前都進行了多日的隔離。

反對派批評政府堅持舉行閱兵典禮的做法，因為俄羅斯境內的新冠疫情尚未根本緩解，感染人數仍在增加。俄羅斯全境的每日新增確診病例約為7500例。目前疫情發展較快的是較為遠離大城市的地區。在莫斯科，近日來每天新增的確診病例仍有1000人左右。兩周前莫斯科開始允許商店開門營業，餐館和幼兒園也先後開放。

莫斯科市長建議市民在家中通過電視觀看閱兵。但穿越莫斯科市區的飛機、坦克、核導彈、防控系統等新式還是武器吸引了很多民眾來到街頭。

批評者還認為，普京試圖以閱兵式為6月25日舉行的修憲公投造勢。若修憲案通過公投，普京將可連任總統直至2036年。

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