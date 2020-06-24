康明凱妻發聲救夫 家書內容揭中國關押細節

在中國政府6月19日正式起訴前加拿大外交官康明凱 (Michael Korvig) 與加拿大商人和邁克爾 (Michael Spavor) 後，康明凱的妻子納吉布拉(Vina Nadjibulla) 周二 (6月23日) 接受加拿大環球郵報的訪問時，揭露了康明凱過去一年多來在獄中如何試圖保持心靈的敏銳度與身體健康。

但納吉布拉同時也警告，孟晚舟案可能需要五至八年才能完成引渡程序，而她不認為康明凱能在中國的監獄中待上八年之久。她強調，康明凱正在為了生命奮鬥。納吉布拉也說，她認為加拿大必須改變其對中策略。雖然加拿大政府有持續努力處理兩名加拿大人遭中國關押之事，但兩人依舊受困於中國監獄，而整起事件並沒有任何突破性進展。

她告訴環球郵報：「我們不能讓這些加拿大人持續承受折磨。康明凱與邁克爾並非自身犯下的錯誤而被關於中國的監牢中，他們是中加地緣政治沖突中的犧牲品。他們兩人都付出非常大的代價，而我也無法解釋這整個過程對他們來說有多痛苦與漫長。」

納吉布拉也在接受路透社訪問時說，目前康明凱的處境越來越危急，並呼籲加拿大政府應該考慮所有能讓兩名被關押的加拿大人被釋放的手段，包含可能終止孟晚舟的引渡程序。 她說，法律專家曾指出加拿大司法部長在為了維護國家利益的前提下，有權停止孟晚舟案的引渡程序。 她向路透社表示：「終止孟晚舟案的引渡程序是在合法範圍內的，而如果加拿大政府選擇這麼做的話，可能可以制造更多與中國談判的空間，讓兩名被關押的加拿大人有機會被釋放。 」

納吉布拉呼籲中國重新審視他們關押兩名加拿大人的作法，強調他們對康明凱做出的指控是毫無根據的。她説：「我深信中國此舉是向全世界發出一個任何人在中國都不安全的訊號。對那些嘗試增進中國與世界關系的人來說，他們會因更高層的地緣政治沖突，而無故受到懲罰。」

邁克爾的家人至今仍不願公開談論他被中國政府關押一事，但他的律師談到今年一月與他會面時的情況，表示邁克爾身體與精神狀態仍良好。律師告訴環球郵報：「他在監獄中適應的比我們想像中還好，雖然我們對該結果並不意外，但仍非常開心看到他仍十分愛說話，情緒也非常愉悅。」

來自獄中的家書

納吉布拉在接受環球郵報的訪問時，也展示了康明凱2019年7月從中國獄中寄來的家書，在信中他形容自己離開了一個充滿絕望的地方。他在信中寫道：「如果在這個地獄中仍有微微的一線生機，那便是創傷在我心中烙下深深的痛楚。當我努力復原並讓創傷愈合之時，我意識到自己運用對妳以及生命的愛來填滿心中的創傷。」

在家書中，康明凱也提到他每天早上六點半得起床，而每天的早午晚餐時間都非常固定，大部分時間，他在獄中都以一堆白飯與偶爾的一些青菜為主。監獄規定他一次身邊只能有三本書，而他每個月只能在其中一天內花數小時寫信給家人。他在獄中被禁止使用紙筆，而獄方也不准他收到家人的來信，也不許他收看新聞。

在3月12日與家人的通話中，納吉布拉告訴康明凱新冠疫情正在肆虐全球，這才讓康明凱了解為何自1月中開始，他便無法與加拿大駐中使館人員或他的律師進行定期會晤。他妻子説，在電話中聽到康明凱的聲音賦予她很多力量，而在電話另一端等候的所有人也為他還安好健在感到十分開心。

納吉布拉表示，康明凱在獄中大部分時間都是透過讀書來打發時間，而他也仰賴許多哲學性的思考來幫助他撐過在獄中的日子。她説：「康明凱每天會在獄中走7000至10,000步，而他也會做瑜伽跟冥想。」在最近的一封家書中，康明凱提到他的三個獄友，他形容三人都「聰明丶受過一定程度的教育且有禮貌」。

康明凱寫道：「由於我是不少這些被關押的中國人生命中唯一熟識的西方人，所以我總是確保自己的行為能在他們心中留下好印象。我或許不是一個名人，但至少這些中國人會記住生命中曾見過一個好的加拿大人。」

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