解放軍頻入台灣空域 美軍現蹤兩軍對峙

在推特上密切關注各地飛機動態的推特帳號Golf9今天披露，一架美軍KC-135R空中加油機現蹤台灣南部以東一帶海域。此外，中國北京大學海洋研究院成立的Twitter平台「南海戰略態勢感知計畫」、SCS Probing Initiative也指出，美軍一架P-8A海上巡邏機今天在KC-135R的支援下，於巴士海峽一帶偵巡。

台灣蘋果日報報導，一名航空迷24日上午透露，解放軍的軍機接近台灣西南角的防空識別區，24日上午甚至穿過巴士海峽，直接飛至台灣防空識別區東南方外的空域（即蘭嶼附近），迫近正在加油的美軍P-3C反潛機及 KC-135加油機。美軍當時以空中示警的方式，要求共機不要再接近。

截稿為止，台灣國防部尚未發出新聞稿說明消息，但德國之聲向空軍發言人王純雄中將查證時，王純雄中將表示: 「凡是進入我防空識別區的，不論是軍機或民機，我們都可以透過空軍系統完全掌握。」

淡江大學國際與戰略研究所助理教授林穎佑解釋，雖然中美都在台灣一帶有軍事作為，但是他仍認為中美雙方都有克制。他解釋，這次中共的反應之所以比以往強烈，主要是因為加油機的意義。他說: 「若美軍幫台灣F-16戰機空中加油，等於支援(台灣)國軍的打擊範圍擴大到太平島、東沙島，甚至南海。」

中國戰機兩周八次進入台灣空域

從6月9日起，台灣國防部偵測到高達8次的中共戰機進入台灣空域，雖最後皆在台灣空軍廣播之後勸離，但其頻率實為罕見。德國之聲為讀者整理如下:

6月9日 中共蘇愷30戰機，多架次，短暫進入臺灣西南空域

6月12日 中共運八機，一架次，進入臺灣西南空域

6月16日 中共殲10型戰機，一架次，短暫進入臺灣西南空域

6月17日 中共運8、殲10等型機，共兩架次，進入臺灣西南空域

6月18日 中共殲10、殲11型戰機，進入臺灣西南空域

6月19日 中共殲10型戰機，進入臺灣西南空域

6月21日 中共殲10型戰機，短暫進入臺灣西南空域

6月22日 中共轟6、殲10型戰機，短暫進入臺灣西南空域

專家: 四海連動、美中交鋒

綜觀過去中國解放軍動態，從2019年底接近、甚至越過海峽中線，到2020年這個月演變成「進入」台灣西南空域。美軍也增加了在台海出現的頻率，例如6月16日在解放軍軍機進入台灣空域同一天，美軍兩架加油機也同日飛越台灣領空。

淡江大學國際與戰略研究所助理教授林穎佑接受德國之聲采訪認為，台灣已然成為中美角力的試驗場。他認為中共軍機之所以頻繁接近甚至進入台灣防空識別區，很可能與其在南海「切香腸」的戰略思考有關。他認為，就像中共在南海一步步擴張軍事基地一樣，中共也有意一步步壓縮台灣的戰略反應的空間。

然而，他也認為中共的目標不只是針對台灣，還包括整個亞太地區: 「不能用過去的區域觀念來做觀察，要用地緣戰略的角度來看中國的行動。」他舉例，近日在南海、台海、東海(釣魚台)，甚至黃海(朝鮮半島)的動態都值得關注，再加上美國的印太戰略，印度洋也被納入了中國的戰略視野。在整個地緣政治的思維之下，美中雙方的角力也不只是針對某一特定海域。

台灣強化空軍配備因應

6月15日，台灣蘋果日報獨家報導，因應中共解放軍機頻繁進入台灣的防空識別區，台灣在空軍嘉義聯隊的F-16戰機加掛可發射新型AIM-9X短程空對空飛彈的LAU-128/129飛彈發射架（俗稱派龍架）。

報導指出，過去負責攔截解放軍戰機的台軍F-16戰機，原來只可掛載2枚AIM-120空對空導彈及2枚的 AIM-9導彈，無法因應解放軍繞台機群的圍攻，需要加派戰機緊急升空，提供火力支援。而今配備升級之後，相當於將空軍的空防戰力提升兩倍。

德國之聲詢問武器升級與解放軍活動是否存在因果關係，空軍發言人王純雄中將回答: 「戰機佩掛武器是按照作戰需求，現在佩掛的武器就是最適當的配備。」

【 本文章由德國之聲授權提供】