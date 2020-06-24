不敵疫情衝擊 酷鳥航空裁員、縮編機隊做企業瘦身

新冠肺炎疫情衝擊全球航空業，酷鳥航空（NokScoot）宣布，將在月底前退租三架飛機，並進行人員縮編，但未說明裁員人數。目前台北往返曼谷的航班暫時無法訂購。

酷鳥在聲明中指出，為因應疫情帶來的嚴重衝擊，該公司進行一連串措施調整企業體制，強調將依照泰國勞動法規資遣部分員工。酷鳥表示，儘管部分國家疫情趨緩，逐步解封，但全球對飛航需求依舊低迷，可能到2022或2023年都無法恢復2019年時的水準。

酷鳥是泰國皇雀航空（Nok Air）和新加坡酷航（Scoot）合資成立的廉價航空公司，雙方各持股49%，餘2%由酷鳥航空管理公司持有。