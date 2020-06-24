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巴基斯坦醫療崩潰 黑市血漿要價10萬

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

巴基斯坦疫情大爆發，黑市上居然有人兜售康復者的血漿，價格可高達台幣10萬！巴基斯坦約18萬人確診，每天增加5,000人左右，醫療體系瀕臨崩潰，不但病床、醫療物資短缺，許多等不到妥善治療的民眾，鋌而走險在黑市上高價購買康復者的血漿。

真實確診恐破百萬

根據《衛報》和《德國之聲》報導，巴基斯坦是全世界新冠肺炎確診人數增加最快的國家之一，目前約有18萬5,000人確診，3,695人死亡，聯邦規劃和發展部部長烏馬爾預估，在7月底確診數恐增為8倍，達到120萬人。不過拉齊亞沙菲醫院的院長蘭賈博士認為，目前真實的確診數可能已高達上百萬。

然而，巴基斯坦的最高法院在5月18日即下令解除封城，宣稱疫情已不構成大流行，並認為防疫措施是在浪費錢。對此，WHO罕見的發函給巴基斯坦政府，建議應重新實施封城，之後巴基斯坦在首都伊斯蘭馬巴德、拉哈爾和柏夏瓦等少數幾個城市實施暫時性的封城，但由於經濟面臨崩盤，僅維持封城數天。

醫療體系瀕臨崩潰

醫療體系也瀕臨崩潰，巴基斯坦醫學科學研究所的一位醫生直言，他們的病床、人力、醫療物資都即將用罄，他自己更4個月未領薪水，加上巴基斯坦流傳醫生刻意讓病人死去，以讓WHO金援巴國政府的陰謀論，導致醫生被病人家屬攻擊的事件頻傳，第一線的醫護士氣因而渙散。

許多等不到妥善治療的民眾，鋌而走險在黑市上購買康復者的血漿，價格可高達20萬至80萬盧比（約台幣3.5萬到14萬），政府雖然知情但警方取締不力。此外，黑市也出現氧氣罐，價格為市價的25倍之高。

《華盛頓郵報》指出，康復血漿療法已有百年的歷史，由於康復者的血液中含有抗體，去除掉血球細胞之後，可望協助病患的免疫系統對抗病毒。近來《梅奧診所學報》的一篇研究顯示，對2萬名病人實行康復血漿療法的成效良好，特別是在感染初期，但尚未經過正式的臨床試驗。

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巴基斯坦 封城 疫情

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