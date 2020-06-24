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以國屯墾美國撐腰 UN呼籲停止開發

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

以色列趁疫情減緩再度展開屯墾，聯合國要求停止開發！聯合國祕書長谷特雷斯23日痛批以色列違反國際法，並要求他們停止近日對戈蘭高地的開發行為。以色列在疫情減緩後，曾侵佔戈蘭高地，雖然聯合國安理會曾要求他不要開發，但過往都有美國撐腰，讓外界普遍預測可能狗吠火車。不過美國近日卻推遲與以國討論屯墾計畫的會議，也讓外界有霧裡看花之感。

難阻止以國開發

根據《阿拉伯新聞》報導，谷特雷斯23日在15國的聯合國安理會中表示，以色列的屯墾行為已經違反國際法，因此要求他們不能繼續爭億領土的開發計畫，否則這會對以、巴談判的希望將破滅，當地區域局勢只會更加緊張，無法維持區域和平。

根據《半島電視台》報導，美國於1月底公布的爭議性聲明，承認以色列在侵占周遭國家所獲得的屯墾地開發是合法的行為，過往的美國總統為了避免爭議，幾乎都不承認以國開發的合法性，但川普上台後為了選舉等因素，對以色列總理納坦雅胡特別友善，甚至承認以色列的首都位於耶路撒冷，讓中東國家譁然。

而當川普2017年承認以國首都後，聯合國安理會試圖制裁，雖然15國裡有14國贊成制裁，但5大常任理事國（擁有1票否決權）之一的美國投下反對票，整個制裁案直接無效。而聯合國大會中雖以128票贊成、9票反對與35票棄權通過反對案，而且還有經濟制裁以色列，可是聯大決議的作用不強，經濟制裁影響也不大，以致以色列與美國視若無睹。

國際批評聲浪多

巴勒斯坦近日聚集上千民眾抗議以國屯墾行為，巴國代表也在聯合國表達抗議。6月初也有上百位國際法學者寫聯名公開信譴責以色列，利用武力強力侵佔領土的行為違反國際法，對戈蘭高地與東耶路撒冷的侵佔只會讓周圍的國家，對以國的不滿情緒更高漲。

不過《中東觀察家》提到，美國先前因為以國政府內部對屯墾有異議，因此推遲雙方對屯墾的對話討論。藍白聯盟對屯墾的態度較執政的納坦雅胡溫和，如果談判破裂，納坦雅胡甚至不排除再次提早大選，問題是以色列才剛歷經1年多3次選舉，才勉強組成大聯合政府。

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以色列 聯合國 國安

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