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美國疫情未趨緩 歐盟擬禁美旅客入境

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

美國疫情尚未趨緩，歐盟擬禁止美國旅客入境。《紐約時報》23日引述知情人士稱，由於美國疫情尚未獲得控制，歐盟考慮禁止美國旅客入境，與巴西和俄羅斯同列為限制入境國家。歐盟外交官稱，今年初美國擔憂疫情的傳播，嚴格限制從歐洲大部分地區的旅行，互惠政策也是允許入境旅客名單的考慮因素。

美感染人數居冠

根據《紐約時報》報導，美國新冠確診病例已超過230萬例，死亡人數超過12萬人，皆位居世界第一。目前歐洲國家正根據各國新冠疫情的控制情況討論出兩份允許入境旅客名單，兩份名單皆包括中國、烏干達、古巴和越南等發展中國家，但排除美國及其他疫情未控制的高風險國家。

但禁止美國旅客入境，將對歐盟的經濟、文化和地緣政治產生重大的影響。參加允許入境旅客名單討論的歐洲官員表示，不太可能對美國做出例外的規定，會盡可能讓允許入境旅客名單保持科學性和非政治性。

7月公布名單

《CNN》提到，歐盟外交官說，互惠政策也是允許入境旅客名單的考慮因素。今年初，美國擔憂疫情的傳播，嚴格限制從歐洲大部分地區的旅行。一位歐洲官員說：「美國的旅遊禁令比我們更加嚴格，難以想像他們會為此大驚小怪。」

允許入境旅客名單則預計7月1日公布，但歐盟不能強迫所有成員國接受，對此，歐洲官員警告說，若27個成員國中有1個國家不堅守名單，可能導致疫情重新自邊界引入。

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