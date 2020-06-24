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新加坡大選兄弟鬩牆 李顯揚加入反對黨槓上哥哥李顯龍

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
總理李顯龍的胞弟李顯揚24日與在野的新加坡前進黨創辦人陳清木共進早餐，並正式宣布投入該黨。法新社
總理李顯龍的胞弟李顯揚24日與在野的新加坡前進黨創辦人陳清木共進早餐，並正式宣布投入該黨。法新社

新加坡昨日宣布7月10日舉行大選，總理李顯龍的弟弟李顯揚今天公開投入反對黨，但未表明是否親自參選，只說「會用許多方式」為該黨做出貢獻。

李顯揚與新加坡前進黨創辦人陳清木共進早餐後告訴記者，會加入該黨是「因為我認為陳先生承諾為新加坡與新加坡人做對的事情，他愛這個國家，將一群有同樣願景的人聚集起來。我相信他的願景將打造更好的新加坡。」

李顯揚指出，新加坡現在面對「收入不平等、貧窮、政府治理和透明度、住房等許多現存的問題」。

陳清木曾是執政的人民行動黨國會議員，2011年參選總統，以0.34%的些微差距敗給陳慶炎，2019年創辦新加坡前進黨。他認為，李顯揚「與民眾完全同在」，願意入黨「強烈顯示新加坡前進黨已獲得支持。」還指李顯揚「不是普通人，他的父親（李光耀）是新加坡國父，這一點很重要…明確指向現在的政府沒有遵循他父親的想法。」

陳清木表示，李顯揚入黨其實有一段時間，但受到疫情影響，直到今天才正式公開頒發黨證。

2017年，李顯揚與姊姊李瑋玲了李光耀故居拆除與否，公開槓上長兄李顯龍，雙方漸行漸遠。李顯揚之前就公開支持陳清木當上新政黨黨魁，稱許他是新加坡「應得的」領袖。海峽時報指出，李顯揚據報2個月前加入新加坡前進黨，但消息人士指他不太可能投入選舉。

新加坡 李光耀 願景

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