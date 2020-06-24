新加坡疫情下「超前改選」 意在卡在野黨

儘管在野黨一再反對，新加坡政府依然在23日宣布解散國會，7月10日大選投票。澳洲梅鐸大學新加坡研究權威李廷文接受本報訪問時指出，在總理李顯龍全國電視談話之前，已有五位部長，包括國家發展部的黃循財、國安部的張志賢、貿工部的陳振聲、社會政策統籌的尚達曼，以及被視為李顯龍接班人的副總理兼財政部長王瑞杰，輪番發表電視演說，做精神建設。換言之，新加坡的防疫封城措施在6月初結束後，改選國會的聲浪就愈來愈高。

這屆政府五年任期明年才屆滿，國會大選明年4月之前舉行即可，為何趕在這個時候辦？李廷文表示，有跡象顯示執政的人民行動黨其實早在今年3、4月間就想提前改選，沒這麼做的原因是移工宿舍疫情大爆發，內閣焦頭爛額，只能等疫情略緩後再辦，在野黨也因此多了些準備時間。

李廷文指出，這個時候辦大選，當然是人民行動黨想要充分利用疫情看似已獲得控制的印象，讓得票率極大化。事實上，現在投票絕對無法保證安全，但這是人民行動黨可以好好利用的機會之窗。

新加坡的競選時間向來不長，大概都是落在九至十天，這次是九天，感覺會更短，因為防疫規定不允許公眾集會，所有候選人只能透過網路發表政見，或者預先安排好的時段在全國電視曝光。這對反對黨尤其不利，因為人民行動黨的新人都被安排在「集選區」，可以母雞帶小雞，由現任者領銜拉拔。

新加坡的集選區選舉制度是選民僅能選擇整組候選人，即得票最多的該組候選人全數當選，在先天上就對執政黨比較有利。

李廷文表示，在野黨麻煩的地方在於要讓新人曝光非常困難，無法街頭造勢，只能靠網路媒體和挨家挨戶拜票。他會建議在野黨應該集中火力在現任議員或知名度本來就夠高的候選人身上，喚醒選民的意識。

至於李顯龍先前表明將在2022年70歲之際交棒，李廷文認為，李顯龍這次仍會參選，但是五年總理任期不會做滿，也許在任期過半前就會交棒給副總理王瑞杰，自己仍擔任國會議員，也可能轉任國務資政，跟當年吳作棟交棒給李顯龍的情況類似。