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疫情不知何時結束…新加坡解散國會 7月10日提前大選

世界日報 / 編譯張佑生／綜合23日電
新加坡總理李顯龍（圖）23日建請總統哈莉瑪解散國會並獲同意。 歐新社
新加坡總理李顯龍（圖）23日建請總統哈莉瑪解散國會並獲同意。 歐新社

新加坡總理李顯龍23日建請總統哈莉瑪解散國會並獲同意，第13屆新加坡國會大選提名日定在6月30日，投票日落在7月10日，競選期九天，投票前一天為不得競選的冷卻日。受到疫情影響，新加坡將首度禁止朝野政黨於大選期間舉辦實體的群眾造勢大會，將以電視廣播與網路直播取代競選活動，但候選人仍可走訪選民，爭取支持。

新加坡人民行動黨從星國1965年建國以來一直是執政黨，2015年上屆大選得票率近七成，歷次國會大選最低得票率也超過六成，預料這次也是十拿九穩。熟悉新加坡政治發展人士受訪指出，這次大選是所謂「世代交替」大選，李顯龍選後將交棒給副總理兼財政部長王瑞杰，這也讓大選結果備受外界關注。

李顯龍表示，政府的五年任期即將屆滿，根據憲法，本屆國會最遲須在明年1月解散，並在明年4月前，舉行下一屆大選。由於大選將在新冠肺炎疫情下舉行，李顯龍在講話中保證選民可安全投票，政黨也能有效競選。在選舉期間，新加坡政府將有效運作，領導抗疫等重要工作。　　

李顯龍發表全國講話時指出，另一個方案是等到新冠肺炎疫情結束後再舉行大選，「但我們無法保證疫情會在政府任期於明年4月到期前結束」。

下屆大選將有14個單選區和17個集選區，總共有93個議席，比上次大選多出四個。符合投票資格的選民共265萬3942人。集選區是新加坡實行的一種選舉制度，是為了確保國會有少數族裔代表。

李顯龍認為，隨著新冠疫情的爆發，新加坡正面臨嚴峻的經濟考驗和複雜的國際形勢，因此在大選後誕生的新政府將肩負重要責任，引領新加坡走出疫情困境，並帶動國家面向未來發展。李顯龍說，相信新加坡選民能夠謹慎地作出明智決定。

李顯龍說，在疫情相對穩定情況下舉行大選，將給予新一屆政府新的五年任期，以便政府將重點放在「國家議程及其他艱難決定」上。

他也提到，新冠肺炎帶來的經濟衝擊還未充分顯現，新加坡未來幾個月將目睹更多企業關閉和裁員。抗疫之路還很漫長，新加坡對於打敗新冠肺炎不抱任何幻想。

新加坡 李顯龍 新冠肺炎

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