中印軍隊推動降溫 兩國輿論持續沸騰

(德國之聲中文網) 中印兩國周二(6月23日)表示，兩國邊防部隊的軍事指揮官已經同意自喜馬拉雅山的爭議的地區「脫離接觸」(disengage forces)。此前發生的衝突造成至少20名印度士兵死亡。

中國外交部回應了22日長達11個小時的軍長級會談，表示這是6月15日加勒萬河谷事件發生後的首次軍長級會談，「希望通過對話磋商妥處分歧、管控事態、緩和局勢」。

他表示雙方「同意采取必要措施，推動事態降溫」，也會繼續保持對話。

針對記者提問有關衝突事件中中方傷亡的具體數字，中國外交部發言人趙立堅說:「一些印度媒體報道印方官員的話稱，中方至少有40名官兵死亡，我可以負責任地告訴你，這是虛假信息。 」

印度軍方則在一份聲明中說:「司令級會談在莫爾多(Moldo)舉行，（氣氛）親切、積極、具建設性。雙方達成了脫離接觸的共識。」

前駐中大使籲提防中國

前印度駐中國大使蘇理寧 (Nalin Surie)在《印度快報》(India Express)撰文表示，「中國必須認識到，印度也有不可談判的核心關切、願望和利益」。

他在文中表示，中國國家主席習近平要為中印關系惡化負全責。他批評習近平傲慢自大，因為中國內部的不安全感、新冠肺炎疫情大流行以及復雜混亂的外部環境而拋棄了謹慎的態度。

他提到，中國在查謨和克什米爾與新疆和西藏交界的部分地區擁有長期的戰略利益，但是過去印度卻錯誤地認為，查謨和克什米爾的問題只需要關注巴基斯坦。「中國也是一個大問題，但卻悄悄地躲在巴基斯坦的掩護下。」

蘇理寧認為中印經濟伙伴關系「無法持續」。他認為印度與中國的年度貿易逆差變成「中巴經濟走廊」的資金，也說中國沒有履行2001年加入世貿組織時對印度的所有承諾。

他呼籲印度改用中國以外其他國家的技術和設備，並呼籲企業投資不能只依賴中國，即便這樣會提高成本。

環時總編再發警告<

環時總編胡錫進22日在個人微博向印度發出警告，表示若邊境衝突升級為戰爭，印度沒有勝算。

他說中國今日的GDP是印度的大約5倍，軍費估計是印度的3倍多。印軍如果升級同中國的邊境沖突，使之成為戰爭的話，「只能是拿雞蛋往石頭上碰。 」

他說:「如果他們的軍隊連『打架』都打不過中國軍人的話，槍枝和其他軍械更幫不了他們的忙。因為中國的軍事力量要比印度的先進、強大得多。」

他也強調雖然中國不想與印度升級衝突，但「有充裕能力擊退印軍的任何挑釁」。他呼籲印軍保持清醒，也呼籲印度的精英們保持理性，「與中方共同管控好邊界糾紛最符合印度的利益」。

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