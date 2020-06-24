澳民眾對中國信心創新低 中媒稱美國干擾

(德國之聲中文網) 澳大利亞智庫洛伊國際政策研究所 (Lowy Institute) 周三 (6月24日) 公布了2020的澳大利亞民調，數據顯示澳大利亞人對中國的信心下跌至歷史新低，只有23%的澳大利亞人認為中國在國際上會采取負責任的行動。2018年，同一個問題的數據為52%。

此外，僅有22%的受訪者對中國國家主席習近平在世界上做正確的事有信心，這個數據比兩年前下降了21%。雖然民調顯示有55%的澳大利亞人將中國視為經濟夥伴，但是卻有94%的澳大利亞人認為該國政府應該努力為澳大利亞找到其他市場，並減少對中國市場的依賴性。也有82%的受訪者支持澳大利亞政府對侵犯人權的中國官員進行金融與旅行制裁。

負責這份民調的洛伊國際政策研究所研究員康思敏 (Natasha Kassam) 向德國之聲表示，民調數據不僅顯示澳大利亞人對中國的態度因北京近年來展現的國際侵略性而變得更強硬，過去一年來中國在新疆與香港對人民展開的壓迫也影響澳大利亞人對中國的信心度。

康思敏説：「澳大利亞人每天都會閱讀到與新疆丶香港與中國戰狼外交官相關的報導，我認為這對澳大利亞人對中國的信心度造成一定程度的影響。兩年前，澳大利亞人大多將中國市場視為一個經濟機會。然而，近年來澳大利亞國內與外國勢力干預丶華為丶經濟壓迫與香港相關的討論越來越多，這也讓澳大利亞人逐漸將中國視為安全威脅。」

此外，民調也顯示澳大利亞人對於該國於經濟上過於仰賴中國也越來越擔憂，但康思敏指出，目前澳大利亞很難找到另一個規模與中國相似的市場來成為新的主要經貿夥伴。她告訴德國之聲：「即便澳大利亞試圖強化與印度或印尼等大型國家的經貿夥伴，但目前為止，中國仍會是澳大利亞最大的經貿夥伴。雖然兩國在政治上持續出現摩擦，但中澳也會持續深化他們的經貿互補性。」

洛伊的民調結果也顯示，有55%的受訪者認為澳大利亞與美國的關系比該國與中國的關系更重要，而大約有半數的人表示他們非常相信美國在一定程度上會於世界中采取負責任的行動。有78%的澳大利亞人認為與美國的聯盟對該國的安全來說非常重要。不過，僅有約30%的澳大利亞人對美國總統特朗普在世界中做正確的事有信心。

康思敏指出，當澳大利亞人對於自身經濟感到悲觀時，他們希望能在國際上找到理念相同的盟國。她向德國之聲表示：「澳大利亞人認為與美國的關系對澳大利亞的國安來說仍是非常重要的，但很明顯的，澳大利亞人對特朗普的『美國優先』政策也抱持一定程度的質疑。總體而言，澳大利亞對美國的信心度仍偏低。」

環球民調：美國是中澳關系的最大干擾因素

與此同時，環球時報同一天也公布了他們自己針對中澳關系所做的民意調查，結果顯示中國受訪者對澳大利亞的好感度約在65.3分，環球將這個結果視為「好感度不高」。調查結果也顯示，約有70%的中國人認為中澳關系為「比較重要」或「一般」。

民調數據也指出，約有一半的受訪者認為美國是中澳關系的最大干擾因素，另外有32.5%的中國人認為中澳關系的阻礙在於兩國間的意識形態差異。北京外語大學的澳大利亞研究中心教授韓鋒接受環球訪問時表示，中澳關系常常跟隨中美關系的風向標來走，這表示中美關系好時，中澳關系也會好。

他說：「現在討論最多的是中澳關系的『重新界定』，單純回到過去恐怕是很難了。中澳都有人認為中澳關系會『觸底反彈』，但這個谷底在哪兒，現在還不確定。」

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