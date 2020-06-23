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基裡巴斯親北京總統勝選連任 台灣復交期望落空

德國之聲 / 德國之聲

最終的計票結果顯示，親北京的現任總統馬茂（Taneti Maamau）在總共23個島嶼選區中的16個選區獲勝，總共得票26053張，而親台灣的反對派領袖貝裡納（ Banuera Berina）則贏得17866張選票。馬茂當選連任，將繼續執政四年。反對派領袖貝裡納此前曾表示，一旦當選將會重新審視同北京的外交關系，並不排除同台灣恢復邦交的可能性。

分析家們普遍認為，馬茂當選連任將使北京同基裡巴斯的外交關系得到進一步鞏固，而台灣重新贏得這一太平洋盟友的希望再度落空。2019年9月，基裡巴斯宣布同台灣斷交並同北京建立外交關系。北京認為台灣是分裂的一省，無權同其他國家建立外交關系。中國外交部發言人趙立堅周二在例行記者會上對馬茂當選連任表示祝賀。

台灣外交部表示，將繼續密切關注基裡巴斯局勢的發展，並會繼續同盟友合作，促進太平洋地區的"安全、穩定、自由以及民主政治。"

台灣目前的邦交國只剩下15個，其中包括四個太平洋島國：馬紹爾群島，瑙魯、圖瓦盧以及帕勞。

達揚/洪沙（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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