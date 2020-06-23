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那天夜裡 中印邊界到底發生了什麼？

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據《華盛頓郵報》援引印度軍方人士和沖突當事人的講述，6月15日晚18點30分，印軍上校巴卜（Santosh Babu）帶領20名士兵前往加勒萬山谷一處地點巡查。圖／德國之聲中文網
據《華盛頓郵報》援引印度軍方人士和沖突當事人的講述，6月15日晚18點30分，印軍上校巴卜（Santosh Babu）帶領20名士兵前往加勒萬山谷一處地點巡查。圖／德國之聲中文網

據《華盛頓郵報》援引印度軍方人士和沖突當事人的講述，6月15日晚18點30分，印軍上校巴卜（Santosh Babu）帶領20名士兵前往加勒萬山谷一處地點巡查。

多家印度媒體報道，根據中印軍方代表之前的協商結果，雙方同意「緩和對峙」，中方將從印方控制區內撤出。巴卜的任務是確認中國軍人搭建的兩個帳篷被拆除。地點位於據印軍大本營9公裡處，在實際控制線印方一側的14號巡邏點以南1公裡。也就是說，中國軍人無疑是越過了實際控制線。

印度士兵到達中方扎營地後，後者拒絕拆除帳篷，雙方發生口角，並施以拳腳。印度軍官向《華盛頓郵報》回憶，作為指揮官的巴卜也被打了一拳，引起印度士兵的憤怒，他們將多名中國士兵按倒在地，但巴卜下令不得繼續傷害這些中國士兵。余下的中國軍人撤回控制線另一側，印度士兵則動手拆除帳篷。

據《今日印度》（India Today）網絡視頻新聞，印軍士兵放火燒毀了帳篷，並在指揮官帶領下，深入中方一側查看。

有備而來

到了21點，印軍發現中國士兵回到14號巡邏點。這次人數增加到大約300人，穿著橡膠防護服，一邊下山一邊撿石頭。一名在場的印度軍官對《華盛頓郵報》表示，「這絕對不是狹路相逢，他們是准備好來打一架的」。巴卜向基地請求增援，40名印軍士兵前往對峙地點。

接下來發生的事情，按照一名印度士兵的說法，「不僅奸詐，而且愚昧和野蠻」，他說，中方的所作所為是「世界上任何一支職業軍隊都做不出來的事」。由於雙方在實際控制線2公裡範圍內不允許使用槍械，中國士兵就使用自制武器：木棒、石塊、鐵棍以及布滿鐵釘的木杵，這種被中國人稱為「狼牙棒」的武器的照片後來流傳到社交媒體上。在黑暗的混戰中，巴卜上校的頭部被鈍器擊中，墜落山谷至少20英尺，也有目擊者稱他是被推下山的。

印度士兵在人數上處於劣勢，幾十人對陣中方的兩百多人。當夜間的溫度降到零度以下，夜黑路滑，又有石塊從山上落下，幾名印度士兵失足墜落到加勒萬河中。印度媒體News18此前援引親歷沖突的印軍士兵稱，中國軍人在山間追殺印度士兵，包括赤手空拳者。

這天夜裡，印軍損失了20人。《華盛頓郵報》的報道稱，此前被俘的幾名中國士兵也趁亂逃脫。多名印度軍官稱，有12名解放軍士兵喪生，其中包括他們的指揮官。今日印度的報道則稱，當夜從加勒萬河中打撈起16名中國士兵的遺體，並交還中方。

當天夜裡，印中雙方的高階軍官通了熱線電話後，沖突才告結束，中國時報撤退時帶走了10名俘虜的印軍士兵。破曉時分，中方派出直升機再次到14號巡邏點運走了物資設備。又經過了60多小時的談判後，中方才釋放了被俘印度士兵。

本文章由德國之聲授權提供】

印度

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