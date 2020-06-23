新加坡下屆國會大選7月10日投票

新加坡選舉官宣布，下屆大選投票日在7月10日。與上屆大選一樣，投票日落在星期五，競選期為九天。

新加坡國會已解散，提名日是下週二（6月30日）。

聯合早報報導，新加坡總理李顯龍今天（23日）建議哈莉瑪總統解散國會，並頒布選舉令狀。星國確定在冠病疫情期間，舉行大選。

李顯龍下午4時，通過電視、電台廣播和個人臉書發表全國講話。李顯龍說，他已於今天較早時候面見哈莉瑪，並建議她解散國會，頒布選舉令狀。

李顯龍也說，本屆政府的五年任期即將屆滿，根據憲法，本屆國會最遲須在明年1月解散，並在明年4月期限之前，舉行下一屆大選。

按一般選舉程序，總統頒布選舉令狀後，選舉局會宣布提名日和投票日等相關詳情。