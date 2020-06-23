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說好的抵制？中製智慧手機一開賣 印度網上平台秒殺

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電

中印近期爆發嚴重邊境衝突，印度民間出現抵制中國貨的聲浪，但實際情況卻不一樣。中國智慧手機製造商「一加」（OnePlus）旗下的最新手機8 Pro日前在印度網上平台開賣後，幾分鐘就賣光，有印度媒體指出，「抵制中國貨」說起來容易做起來難。

香港01引述多家印媒報導，中國高端智慧手機製造商「一加」的手機於18日在印度版亞馬遜網站開售後，在幾分鐘內就被搶購一空。在「抵制中國貨」的呼聲中，中國的智慧手機這麼快就賣光，讓一些印媒直呼「令人驚訝」。

據報導，市場研究公司Canalys的研究總監杜希直言，印度人不得不購買手機，而市場上大部分手機都是中國手機。他指出，幾乎沒有其他的品牌能像中國智慧手機廠商那樣提供更好的性價比。印媒稱，「一加」8 Pro價格遠低於美國Apple旗下的最新iPhone。

國際數據公司（IDC）印度分部的研究總監也認為，印度消費者除了繼續購買中國公司的手機外，沒有其他選擇。「從消費者的角度來看，這是一個純粹的價值遊戲，而中國智慧手機公司已經成功地實現了這一點」，他解釋說，並認為印度人近期呼籲抵制中國智慧手機，並不會對幾款中國手機品牌的需求產生負面影響。

而在印度南部，一家頗受歡迎的智慧手機零售店的高管也表示，上周中國智慧手機的銷量沒有下降。

據IDC的數據顯示，印度前五大智慧手機品牌中有四個來自中國。另一家研究機構Counterpoint指出，2020年1月至3月，中國品牌控制著印度智慧手機市場的81%，而去年同期這一比例為67%。

印度時報20日曾刊發一篇題為「我們可以抵制中國，但代價是什麼？」的文章稱，綜合兩國貿易數據和印度當前的經濟狀況來看，現在關閉中國產品的大門對印度沒有絲毫好處，只會進一步傷害印度。

該文稱，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）2018年數據顯示，抵制中國製造可能會對印度貿易造成很大衝擊，印度15.3%的進口產品來自中國，只有5.1%的出口流向中國。

印度 品牌 香港

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