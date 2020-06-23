美限武談判桌上硬擺五星旗 中反諷：行為藝術？

美國與俄羅斯代表團22日在奧地利維也納舉行限武談判，中國未應美國邀請到場與會，美國軍控問題特使比林斯利亞（Marshall Billingslea）在推特發文嘲諷。

美俄「新削減戰略武器條約」明年2月到期，該條約旨在限制美俄兩國部署的核彈頭和運載工具數量。川普政府此前表示，希望以一個新協議取代之。與此同時，美國指中國核力量日增，應參與限武談判，否則美國不大願意延長條約。對此，中國外交部發言人華春瑩早前表示「中方無意參加所謂的『中美俄三邊軍控談判』。」

觀察者網報導，6月22、23日，俄羅斯和美國在維也納開啟新一輪軍控談判。但談判舉行前，林斯利亞在推特稱：「維也納會談即將開始。中國沒有出現。中方依然躲在『祕密長城』後發展核力量。儘管如此，我們還是將繼續與俄羅斯會談。」並放上一張有五星旗卻沒有中國代表出席的談判桌照片。

中國外交部軍控司司長傅聰隨後在比林斯利亞的這則推文下留言諷刺說：「多怪異的一個場景啊！沒有經過中國的同意就把中國的國旗放到談判桌上……你還能有多LOW啊？」中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表團的官方帳號也諷刺說：「這是美國的行為藝術？」

對此，環球網稱，這是美方的「碰瓷式」表演。比林斯利亞先貼文宣稱，雖然中國不來，但「維也納的談判座位仍會等著中國」，憑空樹立中國「得來參會」的「靶子」。而後又發帖抱怨中方「不來參會」，汙衊中方是「躲在長城後面祕密發展核武器」。