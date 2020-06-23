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新加坡總理李顯龍今建議總統解散國會立即舉行大選

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
新加坡總理李顯龍。法新社
新加坡總理李顯龍。法新社

聯合早報報導，新加坡總理李顯龍今天（23日）建議哈莉瑪總統解散國會，並頒布選舉令狀。我國確定在冠病疫情期間，舉行大選。

李顯龍下午4時，通過電視、電台廣播和個人面簿發表全國講話。李顯龍說，他已於今天較早時候面見哈莉瑪，並建議她解散國會，頒布選舉令狀。

李顯龍也說，本屆政府的五年任期即將屆滿，根據憲法，本屆國會最遲須在明年1月解散，並在明年4月期限之前，舉行下一屆大選。

按一般選舉程序，總統頒布選舉令狀後，選舉局會宣布提名日和投票日等相關詳情。

李顯龍 疫情

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