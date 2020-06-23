大邱市向新天地教會提起1000億韓元損害賠償訴訟

韓國國際廣播電台報導，南韓大邱市22日表示，以新天地教會為對象提起1000億韓元（約24.5億台幣）的民事訴訟。

大邱地區累計新冠病毒確診病例約為6900例，超過全國確診病例的一半。在大邱確診病例中，新天地信徒患者約佔61%。病毒檢測費、住院治療費、生活治療設施營運費等也是新天地患者花銷最多。

大邱市根據《災難安全基本法》規定，以新天地教會和總會長李萬熙為對象提出1000億韓元損害賠償訴訟，這相當於當地總防疫費用的三分之二。大邱市以新天地教會未完整提供信徒名單和聚會設施名單，妨礙防疫工作為由提起了訴訟。

但新天地教會方面主張自身才是受害者，預計雙方將在法庭展開長期爭辯。