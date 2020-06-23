交出空難黑盒子 伊朗終願配合調查

烏克蘭客機遭擊毀一案，伊朗終於願意接受調查！伊朗外交部長札里夫22日宣布，願意將1月發生烏克蘭航空遭擊毀墜機的黑盒子，交由擅長空難調查的法國進行解析。伊朗軍方在1月以地對空飛彈將此班客機擊墜，造成機上176人全數身亡。當時伊朗與美軍正對峙，伊軍以誤擊、疫情為由規避監督，但在各國不斷施壓下還是交出黑盒子。

根據《半島電視台》報導，札里夫說伊朗政府未來幾天內，將會把客機的黑盒子送到法國的「航空事故調查處（BEA）」進行解密，這是國際間公認最有能力解讀黑盒子、調查空難的機構。

1月，伊朗與美國正因為美國將伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼擊斃的衝突，鬧得不可開交，伊朗還空襲美國的軍事基地，所幸沒有造成人員傷亡。此班烏克蘭飛機1月8日從伊朗首都德黑蘭起飛後，隨即遭到伊朗軍方擊毀，當時軍方辯稱是不小心將飛機擊落，造成機上176人全數喪生，其中有57人是加拿大人。

因此烏克蘭與加拿大都對伊朗施壓，要求伊朗交出有飛航資料的黑盒子，在與加拿大外交部長夏彭通過話後，札里夫才對外宣布這項消息，而且伊朗官方也願意就相關意外進行國際賠償，但並未透露更多細節。

《阿拉伯新聞網》提到，伊朗也對外宣稱，是因為今年疫情爆發的影響，才會讓整體調查程序拖延。除了黑盒子將送交法國以外，伊朗也有自行解讀黑盒子，伊朗城市發展部部長伊斯拉米說，相關的訊息則會交給烏克蘭。

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