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歐中視頻峰會成果寥寥 觸及香港議題

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圖／德國之聲提供
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(德國之聲中文網) 本周一(6月22日)，中國國家主席習近平、國務院總理李克強與歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)、歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)舉行了視訊會議。米歇爾在會後的新聞發布會上說，雙方進行了」實質性、開放的對話」，討論了當前疫情、歐中經貿關系、香港等多個話題。米歇爾透露，會議上歐方就港版國安法向中方表達了「深切擔憂」，要求中方切實保障香港的自由與自治。

馮德萊恩則說，雙方在貿易、環境、人權等議題上「亟需前進的機會」。她強調，人權話題對於歐盟是「不可妥協的話題」，因此她明確對習近平表示：一旦港版國安法通過，將會對香港有「非常負面的後果」。在貿易問題上，歐方向中方強調了公平市場准入、杜絕強制技術轉讓、阻止產能過剩等問題的重要性。「但是，我們沒有按照去年的計劃，在貿易談判方面取得進展。」她希望能夠在今年夏天取得一定進展，從而讓投資協議依然有望在年底前簽署。

此外，網絡安全議題、氣候保護議題、世貿組織改革議題也有所提及。

據中國央視報道，李克強在會上表示，中歐「互為全面戰略伙伴，雙方合作遠大於競爭，共識遠多於分歧。」馮德萊恩則說，「疫情對各國帶來沖擊，但歐中合作的意願並沒有減弱；歐方願同中方加強經濟復蘇合作，共同維護產業鏈供應鏈安全，進一步擴大市場開放，深化在世貿組織改革、氣候變化問題上的合作，共同維護多邊主義和自由貿易。」

歐中「死結」如何解？

在會議開始前，一名不願具名的歐盟高官對法新社表示，本次「遠程峰會」上，雙方領導人不會發表任何聯合聲明。這名高官指出，包括歐中投資協議在內，歐中之間目前的幾個「死結」難以解開，需要雙方的高層領導為對話輸入新的動力。

中國駐歐盟使團團長張明在6月21日接受新華社采訪時說，「中國和歐盟的經濟總量之和佔全球的三分之一，世界正期待我們以開放合作的姿態引領全球經濟走向復蘇。」他還向歐洲喊話：「在對外開放問題上，方向比速度更為重要，希望歐方繼續堅持多邊主義、市場經濟和開放合作的正確方向。」婉轉地批評了歐盟方面正醞釀立法限制中資收購歐洲企業。張明還注意到了歐盟高官近期提出中國為「體制性競爭對手」，他說：「中歐互動應該是雙贏的正循環，而不是你輸我贏的淘汰賽。中歐關系互利共贏的本質沒有變，中歐之間不存在根本性沖突。」

就在幾天前，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利(Josep Borrell i Fontelles)在與美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)通話時提議，歐美之間應該展開對話，就共同抗擊北京形成統一陣線。但是博雷利同時又強調，歐盟必須貫徹自己的利益，不能唯美國馬首是瞻。

投資協議談判進展緩慢

6月初，德國聯邦政府宣布，歐中雙方同意推遲原定於今年9月在萊比錫舉行的歐中峰會，理由是考慮到「全球疫情的總體形勢」。路透社則指出，真實原因可能是歐方對歐中投資協議的談判進展很不滿意。雙方爭執的焦點在於，歐盟堅持中國應擴大開放市場，希望對方做出國有企業不扭曲正常競爭的許諾。歐盟多年來一直批評中國在競爭中使用不正當手段，新冠疫情發生之後更是頻頻警告稱，中國有可能趁經濟疲軟期間大肆收購歐洲企業。歐方認為簽署投資協議將是擺脫這一困境的有效途徑。有消息稱，柏林方面仍在爭取今年年底前，即德國結束歐盟理事會輪值主席國任期之前仍能舉行歐盟峰會、完成歐中投資協議簽署。

目前，歐中之間除了陷入僵局的歐中投資協議談判，還有一系列棘手的難題，其中包括新疆、西藏的人權狀況、香港的自治權利日益受限等。不過，歐盟對此類問題的回應始終停留在口頭譴責的層面上。盡管歐洲議會通過了要求對中國采取更強硬姿態的決議，但是對行政機構歐盟委員會並無實際約束力。

外界估計，即便歐盟有意就中國人權問題出台制裁措施，也會因內部的不團結而宣告流產。不少歐盟成員國都與中國有著緊密的經貿聯系，近年來接受了大量來自中國的投資項目。

文山/石濤/(德新社、法新社、路透社等)

本文章由德國之聲授權提供】

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