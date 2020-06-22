抗議防疫措施：海牙爆發騷亂

荷蘭海牙市中心舉行的這次抗議集會，主要是為了表達對一些防疫措施的不滿，比如人與人之間要保持1.5米安全距離等等，一些示威者為此專門手拉著手形成人鏈。警方表示，示威集會最初本來是在和平氛圍中進行的，直至一些狂熱球迷突然開始向警方投擲石塊和酒瓶。地方安全官員布魯爾斯（Huberts Brusl)在荷蘭電台表示，有一個團伙蓄意挑釁警方引發暴力沖突。

警方出動了騎警和高壓水槍，試圖驅散示威人群。部分示威者最終被警方包圍，這些人無視疫情期間集會活動的特殊規定，堅決不肯離去。警方稱，有大約四百人被逮捕，不過，其中大部分人已經在當天晚間獲釋。

海牙市長雷姆克斯（Johan Remkes ）最初拒絕了這次集會申請。荷蘭通訊社報道稱，雷姆克斯禁止本次集會，一方面是考慮到防範新冠疫情的需要，另一方面也是出於對發生騷亂的擔憂。因為他此前已經從政府部門得知有人想借機制造事端的信息。不過，最終海牙市長還是同意舉行一次有時間限制的集會。

荷蘭的防疫措施較為寬松

同其他國家相比，荷蘭防範新冠疫情的措施本來就較為寬松，而且最近還得到進一步放松。六月初開始，餐廳、咖啡、電影院和博物館已經得以重新開放。按照官方提供的數據，荷蘭總共有五萬人感染，大約六千一百人喪生。

斯圖加特騷亂多名警員受傷

周日凌晨，德國南部城市斯圖加特市中心地帶發生騷亂，一些店鋪被洗劫一空，多名警員遭到襲擊。警方表示，至少有19名警員受傷。警方稱，有大約四百至五百人參與了周日發生在市中心宮殿廣場的騷亂。

警長貝爾格（ Thomas Berger）表示，警方共逮捕了24人。其中12人為德國籍，另外12人則為外籍人士。已有七名犯罪嫌疑人被遞解法庭。

警方例行檢查引發騷亂

一名17歲德國籍男子涉嫌毒品犯罪，警方對其進行搜查時，周圍很快聚集了大約四，五百名青少年對涉事男子進行聲援，並向警方投擲石塊和酒瓶。警方雖然立即投入更大警力，但直到凌晨4:30分，局勢才得到控制。當晚一直在事發現場的斯圖加特警長貝爾格表示："這種騷亂場面，斯圖加特從未發生過。"

達揚/洪沙（法新社）

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