波頓爆川普要日本每年分擔2400億防衛費 不付錢就撤軍

日本共同社報導，美國白宮前國安顧問波頓在23日將上市的新書「事發之室：白宮回憶錄」爆料，他去年7月訪日時告知日本高官，總統川普要求日方每年分攤約80億美元（約台幣2400億元）防衛費，是目前日方分攤經費的4倍以上。川普還指示波頓，若日方不同意就威脅他們撤軍。

日本政府之前否認美國要求日本增加分攤經費的相關報導。日本內閣官房長官菅義偉說：「消息不屬實。」但波頓已明確承認此事。據說，川普也在同一時期也要求南韓分攤50億美元（約台幣1500億元）防衛費。

波頓返美向川普匯報後，川普表示：「讓日本分攤80億美元，和南韓的50億美元方法是威脅撤走所有美軍。這樣就能在談判中處於非常強而有力的立場。」他還敦促波頓以強硬姿態對待日韓。