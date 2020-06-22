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貪汙成習經濟惡化 辛巴威力推反貪法

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
辛巴威近日宣布嚴格的反貪法，希望能改善國內嚴重貪汙，以利改善國內慘不忍睹的經濟。（Photo on Wikimedia Commons）
辛巴威近日宣布嚴格的反貪法，希望能改善國內嚴重貪汙，以利改善國內慘不忍睹的經濟。（Photo on Wikimedia Commons）

只要交代不清錢的來源，就會被定罪貪汙辛巴威由於長年經濟困頓、貨幣瘋狂貶值，加上近來貪汙案件頻傳，讓當局決定制訂嚴厲法令反貪，只要無法清楚交代財產金流，就會被視為貪汙。辛巴威在疫情肆虐下，經濟也面臨10年以來最慘狀況，國際懷疑其確診人數虛報，衛生部長還被指控圖利廠商。

決定嚴懲貪汙

根據《英國廣播公司》報導，辛巴威反貪腐委員會的主席梅奧法官表示，將會對國內的有錢人們進行嚴密的身家調查，他們必須出示身上所有的發票、收據等財產證明提供調查，並且順便再次對他們進行查稅，如果他們無法交代自己的財產從何種管道獲得，就會被定罪。

根據《迦納新聞網》報導，辛巴威2019年6月通過大法官解釋後，花了1年的時間完成了立法，他們不是第一個實行這種法律的國家，愛爾蘭與英國都已於2017年立法，要求境內富豪必須將自己的財產來源解釋清楚。

官僚、民生凋敝

辛巴威國內經濟非常困頓，有63%的人民活在貧窮線以下、23%的兒童無法獲得乾淨的飲用水與生長環境，通膨率高達785.5%，境內許多人根本不用本國貨幣交易，而是用美金。目前辛巴威的新冠肺炎確診387人、4人死亡。不過NGO國際透明組織對此官方統計表示懷疑。

他們的聲明指出，如果疫情不嚴重，為何當地的藥價卻呈現高漲情況？他們質疑衛生部門有趁疫情進行貪污的嫌疑，該國的確診人數可能比想像中還要多。目前該國的衛生部長梅歐也被指控圖利廠商，舉國被疫情、貪汙與衰退的經濟困擾。

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辛巴威 貪汙 疫情

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