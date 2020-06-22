不滿日本歪曲歷史 韓對槓文化遺跡

韓國拒絕日本歪曲歷史，向聯合國教科文組織致函，要求取消「明治工業革命遺跡」文化遺產。韓國認為日本未遵守在宣傳明治工業革命遺跡時，充分告知強徵韓籍勞工歷史的承諾，甚至否認強徵勞工的相關證言和資料，決致函聯合國教科文組織（UNESCO），要求取消日本2015年登錄的明治工業革命遺跡文化遺產。

韓不滿日歪曲歷史

明治工業革命遺跡分布在日本8個縣，總計有23個建設於幕末和明治時代的工業設施，遺跡中包含曾強徵韓籍勞工的「軍艦島」。日本與韓國在2015年對二戰「強徵勞工」協商後，日本口頭承認曾強徵韓籍勞工，並承諾紀念強徵遇難的勞工後，韓國同意退讓，使軍艦島以「明治工業革命遺跡」的一部分，在39屆世界遺產大會上正式列入世界遺產名錄。

《韓國先驅報》提到，世宗大學政治學教授細坂雄二表示，有足夠的證據證明，日本過去違背韓國勞工的意願，強迫他們到軍艦島，並在惡劣的條件下工作。他說：「也有證據顯示，戰爭結束後，主管們逃離了軍艦島，然後其他人擔心他們會被韓國勞工報仇。如果韓國人受到同等對待，主管為什麼要逃跑？」

尚未正式要求

根據《產經》報導，韓國認為日本未遵守在宣傳明治工業革命遺跡時，充分告知強徵韓籍勞工歷史的承諾，向聯合國教科文組織致函，要求取消「明治工業革命遺跡」文化遺產。韓國外交部發言人15日發表對工業革命遺跡訊息中心的批評：「該訊息中心包含完全歪曲的歷史事實。」

韓國文體部發佈新聞稿解釋，稱韓國尚未正式要求明治工業革命遺跡除名，但正與外交部研究應對方案，敦促日本遵守宣傳明治工業革命遺跡時，充分告知強徵韓籍勞工歷史的承諾。

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