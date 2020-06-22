影／德警盤查毒品引衝突 砸車搶劫前所未見

德國西南部斯圖加特（Stuttgart）市中心21日凌晨因警方緝毒引發暴動，大批人潮朝警方扔擲石頭和瓶子，還打破商店窗戶搶劫。警方估計，約500人參與這場暴動，當中24人被捕，另有19名警察受傷。

根據英國廣播公司（BBC）報導，20日晚間，數百人於斯圖加特的宮殿廣場（Schlossplatz）狂歡之際，有警員盤查一名17歲青年並懷疑他持有毒品。一直持續到21日午夜過後不久，當地警民緊張情勢逐漸升高。隨後爆發衝突，群眾開始到處破壞並用棍棒砸破停在此區警車的窗，當地的主要購物街國王街（Koenigstrasse）沿街商店也遭洗劫。警方要求增援，數小時後才平息暴亂。

巴登符騰堡邦內政廳長席楚包表示，這場暴亂前所未見，該邦總理克瑞特許曼發聲明指：「我強烈譴責這野蠻暴力事件，這項危害人事物的行為構成犯罪，必須遭強力起訴並受譴責。」

由於當地治安良好，民眾和政治人物對這樁暗夜衝突都不敢置信，紛紛表示鬧到這種程度在斯圖加特是前所未見。有民眾接受採訪時表示：「這樣的事件只應發生在美國，不應該發生在斯圖加特。」

官方並未宣布涉案者的細節，但報導稱最多可能有5百人犯案，其中許多人戴口罩、戴帽子。警方聲明指出，部分參與暴動的民眾，朝著行經的警車拋擲路磚和物品，情況一度「失去控制」。