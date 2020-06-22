日本學者公布戰後政府公文 首度確認731部隊曾生產細菌

日本學者近日公布一份二戰後的政府公文，據稱首次確認日軍731部隊曾授命生產細菌，具有重要歷史意義。

據日媒京都新聞、產經新聞報導，滋賀醫科大學名譽教授西山勝夫等人19日發表一份關於731部隊的歷史公文。這份政府公文是1950至1951年間製作的「關東軍防疫給水部部隊概況」，研究團隊去年在國立公文書館發現這份文件，共找到41頁。西山表示，文件中還包括前731部隊成員的證言，在驗證歷史上深具意義。

從公文得知，關防給由本部和五個支部組成，其中關於大連支部的記述寫到，「直到戰爭結束為止，主要負責細菌的研究以及生產」。二戰結束時，關防給的隊員數為3262人，其中2149人隸屬731部隊。

除大連支部，另外四個支部為林口、牡丹江、孫吳、海拉爾，文書中記載了四個支部隊員的姓名、階級、籍貫等資料。除了各支部的變遷表外，還在地圖上標註了戰敗前後各支部部隊行動，如何移動、匯合、戰爭經過與日期等詳細動向都紀錄其中。

但是相對於四個支部，公文書對於關防給本部、大連支部的部隊行動記述則付之闕如。西山認為，從整體結構來看，這一點相當不合理，可能有缺漏或其他卷。

據傳二戰期間，日軍入侵東北後，秘密組建731部隊，從事生物戰、細菌戰和人體試驗相關研究的秘密軍事醫療部隊。但未獲日方承認。