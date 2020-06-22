美中貿易談判攻防 波頓：習引二戰守底線 川指欠美人情

白宮前國安顧問波頓新書「白宮回憶錄」中，對川普總統和中國國家主席習近平在峰會交手過程有第一手描述。根據波頓觀察，習近平和川普在貿易談判時，曾引用二戰日軍侵華歷史攻防，習頗能堅持底線。而習在場時，即使中國貿易談判代表劉鶴，對他負責的貿易問題也不敢任意發言。

波頓書中說，川普2018年11月底在布宜諾斯艾利斯20國集團峰會和習近平會面時，敦促中國重新就貿易問題展開會談，而且提議從該年5月雙方談判破裂的地方談起。

聽到川普的提議後，習近平突然表示，美中雙方若談成不平等的貿易協議，中國受到的「屈辱」會如同當年中國在一次大戰後「凡爾賽和約」那樣，山東省從德國手中被轉讓給日本。習近平板著臉回答，若中國在貿易談判受到同樣屈辱，國內愛國情緒將高漲，暗示人民會反美。

波頓說，川普顯然不知道習近平在說什麼，但川普對於歷史很能發揮。川普暗示，美國在二次大戰幫助中國擊敗日本，中方欠美國一個人情。習近平接著開始訓話，表示中國當時奮戰19年，而且主要是靠自己擊敗日本侵略。波頓指出，雖然中共當時多數時間都在迴避日軍，並試圖暗中破壞國民政府。

兩人討論貿易問題接近尾聲時，川普轉頭詢問中國副總理劉鶴，雙方是否能從五月談判破局的進度復談。波頓形容，劉鶴有如晚上在馬路中間被汽車頭燈照到的鹿，完全愣住不發一語，顯然不想回答。一段意味深長的沉默後，川普說他從未見過劉鶴這麼沉默，於是轉向問習近平相同問題。

習近平同意中美雙方應重啟貿易談判，欣然接受川普不再繼續加關稅的讓步，也贊同協商團隊應優先重新討論農產品議題。川普因此稱讚習近平是中國近300年，甚至史上最偉大領導人。

波頓書中也提到中美經貿關係另一個關鍵問題華為。美國對付華為，白宮團隊一些經濟政策官員不贊同，認為華為只是另一個商業競爭者。波頓說，他花很大力氣才克服川普政府內部反對對付華為的聲音。

然而，美國在國際間想說服盟邦響應，卻遭到很大阻力。波頓說，例如儘管強生擔任英國首相後，英國態度明顯轉變，但美英間的討論仍非常難以進行。

波頓說，倒是日本，態度很強硬。澳洲總理莫里森對華為威脅看法也和他相同，紐西蘭也採強硬路線。