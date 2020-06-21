英國瑞丁揮刀攻擊事件3死3傷 警方證實為恐怖攻擊

英國泰晤士河谷區警察局21日證實，發生在當地時間20日晚間、釀成3死的瑞丁（Reading）揮刀傷人事件，是一起恐怖攻擊事件。英國警方原先視此事件為隨機攻擊事件。事發後，警方在現場逮捕一名男子且將其拘留，並將數名傷者送往皇家伯克郡醫院救治。

根據現場目擊者說法，一名男子在20日晚間7點衝入不同人群行凶後迅速離開了事發地。

此事發生後也驚動英國首相強生，他在20日深夜推文說「我跟在瑞丁發生極其惡劣案件中所有受影響的人同在，同時我要向現場的緊急救援部門說聲感謝」。

【中央社／倫敦21日綜合外電報導】

英格蘭東南部城鎮瑞丁（Reading）一處公園昨晚發生揮刀攻擊事件，造成3人死亡、3人重傷，英國警方今天表示，如今此案已列為恐怖攻擊事件處理。

路透社報導，目擊者說，一名男子昨晚在倫敦以西約65公里瑞丁鎮的福伯里花園（Forbury Gardens）狂亂揮刀殺人，警方稍後以涉嫌謀殺逮捕一名25歲男子。

警方發布聲明說：「反恐警察部（CounterTerrorism Policing）如今可以證實，瑞丁鎮晚昨的揮刀殺人案現已宣告是恐怖攻擊事件。」