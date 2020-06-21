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貪污暴力成習 民主剛果定罪內閣長

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

民主剛果政府高層再度扯上貪腐，內閣長卡默爾20日被宣判挪用公款罪名成立，將處以20年勞苦工作刑責、10年不得參選總統，成為該國遭定貪污罪的最高層級政客。追溯歷史，民主剛果從比利時殖民時期到「太上皇」卡比拉政權，官方高層不斷涉入金錢貪污與暴力，將國家財富私有化，榨乾出口天然資源的高額收入。

內閣長10年不得參政

根據《半島電視台》報導，民主剛果內閣長卡默爾涉嫌貪污公款案20日判決出爐，卡默爾被定罪，將處以辛苦勞動20年，更嚴重的是10年內禁止參選總統。辛苦勞動20年的嚴判超過該國憲法的規定範圍，也讓卡默爾成為該國史上牽涉貪腐案的最高層級人員。

對此，卡默爾一派的人員表示不平，將以違反憲法規定為由持續上訴，但相對的，反貪人士卻讚揚本次判決，甚至大讚接手本案的替補法官群很有「膽識」，原本負責此案的法官延義於5月過世，但死因很是弔詭，《當時報導》指出，法醫公開真實死因是死於暴力襲擊，讓本案背後的黑暗面不斷受猜測。

民主剛果涉貪、暴

雖然本案引起軒然大波，但民主剛果政府方長年與貪腐、暴力畫上等號，因歷史淵源所致，該國從比國殖民時期，就養成「輸出豐富的天然資源、換取財富流進領導者口袋」的惡習，導致該國雖然擁有豐富礦產資源，也因殖民原因與已開發國家、跨國公司都有合作淵源，卻仍難發展經濟。

貪污風氣到長年執政的卡比拉時期更嚴重，高層聯手海外野心家、金融投資者，將民主剛果的國家財富私有化，期間伴隨著大規模賄賂、收回扣的不光明手段，甚至與國際上的軍火商合作密切，大量財富都掌握在統治階級手中。

卡默爾案成反貪信號

本案的卡默爾正是前總統卡比拉的關鍵盟友，雖然卡默爾在前一次總統大選前，就選擇脫離卡比拉，但過去參與貪污活動的傳聞被認為可信度很高。

民主剛果要擺脫官僚體系涉貪恐怕不是一蹴可幾的事，畢竟惡習已根深蒂固，但隨著新任總統齊塞克迪打貪的宣言，讓該國人民與反貪人士看到一絲希望，如同該國透明組織發言人慕特巴所說，本次卡默爾定罪案是打貪的積極訊號。

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貪污 內閣 領導者

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