利比亞內戰升溫 埃及磨拳擦掌

繼俄國、土耳其後，埃及也將派兵參加利比亞內戰？埃及總統塞西近日對國內軍隊下令，要隨時準備好進行國內、外的軍事行動，以因應鄰國利比亞內戰隨時擴大的可能。土耳其與聯合國支持政府軍，而埃及、俄國則支持叛軍國民軍，不過近日因為土國參戰程度上升，讓埃及相當緊張，有意出兵，這也讓外界擔心利比亞內戰恐擴大為區域衝突。

埃及態度轉強硬

根據《半島電視台》報導，國防部長出身的塞西近日命令軍方為了避免土耳其參加利國內戰程度上升，影響到埃及的國家安全，所有部隊必須隨時待命，準備執行國內、外的軍事任務。他也警告正與國民軍談判的利比亞政府，不要輕易跨越現在雙方僵持的蘇爾特─祖法戰線。

原本國民軍一路從東往西打、戰無不勝，但面對政府軍所控制的首都的黎波里卻久攻不下，隨後在土耳其以雇傭兵、軍武援助下，政府軍開始擺脫長達近14個月的劣勢，開始反攻並逐步收復首都周遭的軍事要地，這也讓塞西開始警覺土耳其的軍事干涉，並展開強烈表態。

「蘇爾特─祖法戰線就是埃及的紅線，如果有政府軍或是支持政府的部落敢跨過這條線，埃及軍隊就會讓你們好看。」他在軍事基地演講時說，埃及的軍隊是區域強大、理性的武裝力量，雖然他也希望利比亞問題可以用政治、談判的手法解決，不過隨著戰況改變，埃及也需要調整策略。

土國不願停戰

不過土耳其呼籲哈夫塔儘速從蘇爾特撤退，這樣才顯示出哈夫塔在停火談判的誠意，不是打不過就詐敗。土國總統府發言人卡林說，希望雙方回到2015年談判時的界線。埃及曾於之前提出停戰倡議，獲得美國、俄國與阿聯酋歡迎，不過土國拒絕這項計畫，認為埃及只是在為哈夫塔開脫。

根據《阿拉伯新聞網》報導，阿聯酋外長加爾加什發推文批評土耳其總統艾爾段，只是想藉由干涉阿拉伯事務，試圖恢復過去鄂圖曼帝國的榮光，但現在這樣做只會讓經濟與阿拉伯密切連結的土耳其受害。

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