龐培歐批聯合國偽善 籲關注中國種族問題

國務卿龐培歐（Mike Pompeo）20日抨擊聯合國人權理事會（UNHRC）針對美國種族問題通過的決議案虛偽，強調中國等獨裁國家「系統性的種族差別」，才真正值得關注。

美國之音報導，聯合國表示，聯合國人權理事會19日無表決通過決議案，授權聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）牽頭對執法機構的系統性種族主義展開調查；人權理事會此前圍繞美國非洲裔的種族問題進行了一周的討論。

中央社報導，龐培歐發表聲明說：「聯合國人權理事會決定對專注於美國警政與種族問題的決議案進行表決，這是在秀下限。」

龐培歐在聲明中指出，「目前圍繞非洲裔佛洛伊德死亡問題所展開的民間討論，恰恰是美國民主力量和成熟度的反映；美國人知道他們的自由受憲法和強力法制的保護，都是以公開的方式解決艱難的社會問題；我們嚴肅追究個人與機構的責任，因為我們的民主體制允許我們這樣做。」

聲明中說，「不幸的是，人權理事會再度證明，美國2018年撤出人權理事會是明智的決定；如果理事會真的要保護人權，有很多值得合理關注的需求，比如中國、古巴和伊朗等國存在的『全面性種族不平等』問題。」

龐培歐表示，「美國每天都與我們在世界各地的夥伴合作，後者分享我們的根本自由的承諾。如果聯合國人權理事會是誠實的，就會承認美國的民主力量，敦促世界各地的獨裁統治去效仿美國的民主，讓美國自我運用的問責制和透明度這些高標準，也能在他們的國家實行」。