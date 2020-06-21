川普被揭真面目 可能猛打切割中國牌

前國安顧問波頓出書，揭開川普總統真面目：川普並不像表面那樣對中國強硬，其實他是鴿不是鷹，經常表現討好中國國家主席習近平，「請求」習近平幫他爭取連任。川普被揭破假裝強硬實則軟弱的真面目，正好擊中他極愛面子、好稱強大的性格弱點；為了掩飾對北京軟弱，他現在起到11月3日大選投票前，打「中國牌」表面上會變得更強硬，能否嚇住北京，牌局更複雜了。

波頓因與川普意見不合，去年9月請辭，川普則說他是被炒魷魚。所以波頓對川普的攻擊，也不能盡信。但川普去年6月大阪G20峰會「川習會」會時，請求習近平幫他連任，應該不假，因為當時還有其他人在場，波頓不可能說謊。如果波頓說是真的，川普只顧個人政治利益，置國家利益於不顧的自私行為，就曝露無遺。

當時的川習會晤，涉及兩國經貿政策爭議，事關重大；華府要求北京制度改革，包括盜竊技術和結構性改革等，但談判焦點卻落在不如美中競爭大戰略的購買美國農產品問題上。波頓揭開內情，原來川普只顧個人連任，請求習近平增加購買美國農產品，以穩定中西部農業州選票，協助川普贏得11月選舉，保住總統權位。

因為川普自私，所以後來談判重點一直圍繞在購買農產品上，直至今年1月雙方簽署「第一階段貿易協議」，全符合川普的要求，協議規定北京兩年內須購買2000億元美國貨，其中包括大量農產品（大豆、玉米、小麥和豬肉等）。因為川普把自己利益擺第一，持續兩年的貿易戰，美方在更重要的目標要求中國經濟結構改革上一無所獲。兩年貿易戰清楚反映川普沒有原則，也沒有一貫的政策，個人利益為先，一切都只為他爭取連任。他的中國牌真面貌，也曝露無遺。

2016年大選時，川普打「墨西哥牌」，攻擊墨西哥人是強姦犯、毒販，從反移民、邊境建牆，都衝墨西哥而來；2020年，川普早已轉移針對中國，以對中國強硬爭取選票。川普政府最近繼續對中國發動攻擊，包括驅逐和解放軍有關的留學生、驅逐在美上市中國企業、阻止國內外廠商銷售先進晶片給華為等。川普還在多個關鍵州打廣告，自誇對中國強硬。

川普對中國真面目被揭穿，非但不強硬，還拚命討好習近平，請習協助他連任；波頓新書擊中川普自戀、愛面子的弱點，依川普行事風格，馬上反擊、醜化波頓，然後用其他動作掩飾。上周四波頓新書炒得沸沸揚揚時，川普簽署國會通過的「2020年維吾爾人權政策法案」，以證明對中共強硬，反駁波頓說法不實。

如果川普對北京真的強硬，現在至11月，川普的中國牌會陸續出手，且須收到實效才算數，多項議題是觀察指標。

一，第一階段貿易協議：川普為了證明對貿易戰不軟弱，已威脅要中止第一階段協議，但他有求於北京，不想與習近平決裂，加上北京必然盡力兌現購買農產品承諾，估計第一階段協議不會被廢止。

二，香港問題：川普上月曾說，將逐步取消香港特殊貿易待遇，但至今未見行動。川普去年底簽署「香港民主及人權法案」，規定美方可制裁中港官員，被視為阻止北京剝奪香港自治權的有效工具。有媒體揭露，中共主管港務的官員在美國擁有巨額財富，包括香港事務最高負責人韓正（政治局常委）在美澳擁31億美元財產；港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧都是美國「億元戶」。這些是否屬實很難證明，但在川普不與北京決裂下，應不致在這方面動手。

三，夏威夷會談：國務卿龐培歐和中共外交事務最高負責人楊潔篪16日、17日在夏威夷會談七小時，會後雙方未公布細節。北京外交部發言人趙立堅證實，香港和台灣都是討論的議題。會談結束後數小時，北京立即宣布，人大常委會開始審議「港版國安法」，意味美方沒有在夏威夷談判中說服或「壓制」住中方。而人大一旦完成立法，香港將陷入水深火熱，美國如何應對，等著瞧。

四，美中脫鉤：貿易代表賴海哲17日在國會作證說，美中經濟脫鉤不切合現實，不是美國的合理選項。川普18日立即發推文強調，考慮與中國「全面脫鉤」，顯然在糾正賴海哲說法。只是川普常出爾反爾，他的話北京都不見得相信，但美中全面脫鉤即使是假裝，未來五個月仍可能成為川普最常出手的牌。